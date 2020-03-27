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Cuidados com o coronavírus

Como que devem ser os cuidados em casa para quem tem sintomas de gripe

Médicos infectologistas explicam o que deve ser feito em casa para evitar a transmissão dos sintomas para os moradores do mesmo imóvel

Publicado em 27 de Março de 2020 às 08:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 08:00
Mulher com resfriado segurando lenço
Mulher com resfriado segurando lenço Crédito: Shutterstock
Quem apresenta os sintomas gripais e está isolado em casa deve redobrar os cuidados com a higiene diária para evitar a contaminação entre os familiares. Usar máscara, ficar isolado e evitar o contato com os demais são as principais ações recomendadas pelos especialistas. Os sintomas de gripe também são encontrados nos diagnosticados com o novo coronavírus.
Considerando o cenário em que a pessoa sintomática more com familiares, tenha ou não um quarto individual, a principal recomendação é manter as mãos higienizadas com água e sabão ou álcool em gel. Segundo o médico infectologista, Crispim Cerutti Junior, o paciente deve circular pelos ambientes usando máscara, evitando tocar nos objetos e pessoas.
A pessoa deve circular, só de máscara, para fazer coisas essenciais como refeição, ir ao banheiro, fazer higiene das mãos o tempo todo e evitar o contato físico. Quando não há possibilidade de ficar isolado sozinho num cômodo, redimensione a estrutura da casa para que essa pessoa durma na sala, sofá ou colchonete, orientou.
Crispim alerta que a máscara de papel, dessas comercializadas em farmácia, tem, em média, validade de um dia. Uma alternativa, de acordo com o médico, é fazer uma máscara de pano, em casa. A limpeza também deve ser feita diariamente.
O médico infectologista e professor universitário, Wladimir Queiroz, diz que a casa deve estar bem ventilada e ser melhor higienizada. Objetos pessoais como toalhas de rosto e banho não podem ser compartilhados.
Uma recomendação é fazer com o que o sintomático seja o último a tomar banho, por exemplo. Quando terminar, ele deve ser o responsável por higienizar o banheiro com desinfetante ou álcool em gel. Ele também deve ter uma toalha individual, alertou.

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