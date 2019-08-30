Ciclista morre após colidir com moto na Rodovia do Sol em Vila Velha

O ciclistacom uma moto na, em, por volta das 19h30 desta quinta-feira (29), morreu antes mesmo da chegada do socorro. A colisão aconteceu próxima à Ponte do

O motociclista foi socorrido com vida, mas em estado grave, pelopara um hospital particular de

Segundo testemunhas, a bicicleta ficou agarrada e foi arrastada pela moto por mais de 10 metros. A Guarda Municipal de Vila Velha informou que o ciclista atravessava no sentido Vitória e passou por uma mureta do canteiro central. No momento da travessia, ele foi atingido pelo motociclista.

"Vimos um fluxo pesado e intenso e nos deparamos com muita gente às margens da rodovia e duas vítimas no asfalto devido a colisão. Quando chegamos no local os dois estavam bem feridos. Pelo que parece, a pancada foi muito forte", afirmou o subinspetor da guarda, Silverio Moura.