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Grave acidente

Ciclista morre após colidir com moto na Rodovia do Sol em Vila Velha

Motociclista foi socorrido com vida para hospital particular de Vitória

Publicado em 30 de Agosto de 2019 às 00:11

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

30 ago 2019 às 00:11
Acidente aconteceu na Rodovia do Sol, em Vila Velha Crédito: Kaique Dias
O ciclista que se envolveu em acidente com uma moto na Rodovia do Sol, em Vila Velha, por volta das 19h30 desta quinta-feira (29), morreu antes mesmo da chegada do socorro. A colisão aconteceu próxima à Ponte do Rio Jucu.
O motociclista foi socorrido com vida, mas em estado grave, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital particular de Vitória.
Segundo testemunhas, a bicicleta ficou agarrada e foi arrastada pela moto por mais de 10 metros. A Guarda Municipal de Vila Velha informou que o ciclista atravessava no sentido Vitória e passou por uma mureta do canteiro central. No momento da travessia, ele foi atingido pelo motociclista.
Acidente aconteceu na Rodovia do Sol, em Vila Velha Crédito: Kaique Dias
"Vimos um fluxo pesado e intenso e nos deparamos com muita gente às margens da rodovia e duas vítimas no asfalto devido a colisão. Quando chegamos no local os dois estavam bem feridos. Pelo que parece, a pancada foi muito forte", afirmou o subinspetor da guarda, Silverio Moura.
A perícia da Polícia Civil está no local. O trânsito segue interditado sentido Guarapari.

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