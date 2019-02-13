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Chuva forte atinge o RJ e deve chegar ao ES com ventania

O Rio de Janeiro tem alerta para fortes chuvas até domingo (17) e o mau tempo deve se esticar até o Espírito Santo, com previsão de chuva já para esta quarta (13) e ventos fortes a partir desta quinta (14)

Publicado em 

13 fev 2019 às 12:51

Publicado em 13 de Fevereiro de 2019 às 12:51

Chuva provoca alagamentos na Rua do Catete, esquina com Rua Silveira Martins no Catete, Zona Sul do Rio, na manhã desta quarta-feira Crédito: Severino Silva/Agência O Dia
Em estado de alerta desde a última quarta-feira (6), o Rio de Janeiro voltou a registrar chuva forte durante a madrugada desta quarta-feira (13), segundo informações do site Estadão. As pancadas fortes de chuva fizeram com que várias regiões do estado fluminense registrassem alagamentos e bolsões d'água.
Segundo o Climatempo, o alerta de temporais para o RJ segue até a próxima sexta-feira (15). E o tempo ruim do Rio deve atingir o Espírito Santo. A previsão é de chuva, segundo o Climatempo, já para esta quarta-feira (13), nos períodos da tarde e à noite, que podem vir acompanhadas de raios e devem atingir o Sul do ES, assim como o a Grande Vitória. O Norte do Estado deve permanecer sem chuva.
TEMPO NO RJ AFETA O ES
Chuva alagou avenidas em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta de condições severas para o Rio de Janeiro desta quarta-feira (13) até sábado (16) em razão das áreas de instabilidade além de ser esperada a aproximação de uma frente fria combinada com baixa pressão próxima à costa do Estado.
> Amanhecer violeta encanta moradores da Grande Vitória
Já o Climatempo explica que a formação de uma área de baixa pressão atmosférica próxima ao litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro deve atingir todo o litoral Sudeste até o próximo domingo (17), e também influencia o litoral capixaba.Por isso, toda a faixa litorânea fica sujeita a rajadas de vento de moderada e forte intensidade, variando de 50 km/h a 70 km/h entre quinta-feira (14) e domingo (17).
As rajadas de vento de até 70 km/h devem chegar ao ES a partir da quinta-feira (14). O Climatempo afirma, ainda, que uma grande frente fria avança sobre o Brasil e deve facilitar a ocorrência de ventania em várias estados até o fim da semana.
A frente fria é especial, como explica o Climatempo, por vir associada a uma forte massa de ar frio de origem polar, que não é comum para o mês de fevereiro.A mudança no tempo causa um choque entre massas de ar frio e quente facilitando a formação de nuvens de tempestade, que além das chuvas, podem provocar intensas rajadas de vento.
 

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