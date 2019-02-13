Chuva forte atinge o RJ e deve chegar ao ES com ventania

Segundo o, o alerta de temporais para o RJ segue até a próxima sexta-feira (15). E o tempo ruim do Rio deve atingir o. A previsão é de chuva, segundo o Climatempo, já para esta quarta-feira (13), nos períodos da tarde e à noite, que podem vir acompanhadas de raios e devem atingir o Sul do ES, assim como o a. O Norte do Estado deve permanecer sem chuva.