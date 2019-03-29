Céu nublado e pancadas de chuva durante o final de semana no ES

O final de semana pode ser de temperaturas mais amenas por todo o Espírito Santo, como diz o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (). Desde a chegada do outono, no último dia 20, o capixaba pode perceber algumas mudanças no tempo.

Todo o Estado deve ter o tempo influenciado por uma nebulosidade marítima. Nesta sexta choveu durante a madrugada e início da manhã no litoral dae ainda pode ter chuva nos períodos da tarde e da noite. Nas demais áreas do Estado, a nebulosidade é variada e o vento sopra de moderada a forte intensidade por todo o litoral.

No sábado (30), a nebulosidade marítima ainda age e deixa o tempo instável por todas as regiões. Na Grande Vitória há previsão de chuva durante a madrugada, manhã e noite, com aberturas de sol à tarde. Em outras regiões deve haver nuvens mais carregadas no céu e a chuva se espalha a partir da tarde. Em Vitória, a máxima pode ser de 32°C e a temperatura mínima, 22°C.

No domingo (31), um sistema de alta pressão ganha força sobre o Espírito Santo. O litoral da região Norte pode ter chuvas rápidas na madrugada e começo da manhã. Na Região Serrana pode chover de forma fraca na parte da tarde e à noite. Nas outras áreas, inclusive a Grande Vitória, o céu não deve ter muitas nuvens e não há previsão de chuva. A temperatura máxima deve ser de 32°C e mínima de 22°C.