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Previsão do tempo

Céu nublado e pancadas de chuva durante o final de semana no ES

Na Grande Vitória, uma nebulosidade marítima influencia o tempo e há probabilidade de chuvas no período da manhã e noite até sábado

Publicado em 

29 mar 2019 às 15:09

Publicado em 29 de Março de 2019 às 15:09

Dia nublado em Vitória Crédito: Michelli Angeli
O final de semana pode ser de temperaturas mais amenas por todo o Espírito Santo, como diz o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Desde a chegada do outono, no último dia 20, o capixaba pode perceber algumas mudanças no tempo. 
Todo o Estado deve ter o tempo influenciado por uma nebulosidade marítima. Nesta sexta choveu durante a madrugada e início da manhã no litoral da Grande Vitória e ainda pode ter chuva nos períodos da tarde e da noite. Nas demais áreas do Estado, a nebulosidade é variada e o vento sopra de moderada a forte intensidade por todo o litoral. 
No sábado (30), a nebulosidade marítima ainda age e deixa o tempo instável por todas as regiões. Na Grande Vitória há previsão de chuva durante a madrugada, manhã e noite, com aberturas de sol à tarde. Em outras regiões deve haver nuvens mais carregadas no céu e a chuva se espalha a partir da tarde. Em Vitória, a máxima pode ser de 32°C e a temperatura mínima, 22°C.
No domingo (31), um sistema de alta pressão ganha força sobre o Espírito Santo. O litoral da região Norte pode ter chuvas rápidas na madrugada e começo da manhã. Na Região Serrana pode chover de forma fraca na parte da tarde e à noite. Nas outras áreas, inclusive a Grande Vitória, o céu não deve ter muitas nuvens e não há previsão de chuva. A temperatura máxima deve ser de 32°C e mínima de 22°C. 

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