Caso Milena Gottardi: Justiça proíbe venda de sítio em Fundão

O ex-sogro da médica, Esperidião Carlos Frasson Crédito: Polícia Civil

O juiz da 1ª Vara Criminal de Vitória Marcos Pereira Sanches determinou o bloqueio do sítio de Esperidião Frasson no distrito de Timbuí, no município de

. Dessa forma, o imóvel não poderá ser vendido ou mesmo doado até o fim do julgamento dos envolvidos no assassinato da médica

, ocorrido em outubro de 2017.

Esperidião Frasson e o filho, Hilário Frasson, estão presos e são denunciados por mandar matar a médica. Ela foi baleada na cabeça, quando saía de um plantão no Hospital das Clínicas, em Vitória.

Na decisão judicial, ainda é determinada a realização de uma avaliação do imóvel por um perito. “Determino a arresto/inalienabilidade do imóvel pelo tempo necessário à tramitação da postulação. Expeça-se o necessário”, diz na decisão, que estava correndo sob sigilo.

A decisão foi tomada após a família de Milena Gottardi entrar com uma ação na Justiça com o objetivo de garantir o pagamento de futura indenização ou reparação aos familiares da vítima pelos danos causados pelo crime.

"A adoção dessa medida não viola, de nenhuma maneira, o princípio de presunção de inocência, visto que não há transferência de propriedade de bens à vítima, mas tão somente sua constrição para garantir possível futura indenização”, disse o" Advogado de defesa da família da médica, Renan Sales - Cargo do Autor

Uns dos argumentos usados pela defesa é que a família de Esperidião pode abrir mão do patrimônio durante a ação penal. O imóvel está em nome do réu desde 1982, sendo registrado no cartório de imóveis de Ibiraçu.

Ele acrescenta que esse pedido pode ser feito desde que haja certeza da infração e indícios suficientes de autoria. E que esses indícios são evidentes porque o juiz reconheceu que há indícios de autoria do crime ao aceitar a denúncia.

O CRIME

No dia 14 de setembro de 2017, a médica foi assassinada com um tiro na cabeça, no estacionamento do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), em Vitória. Ela tinha acabado de sair do trabalho e estava acompanhada de uma amiga quando foi surpreendida por um homem que simulou um assalto. A morte foi declarada no dia seguinte.