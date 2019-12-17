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Após decisão judicial

Casagrande descarta pedágio a R$ 5,90 na Terceira Ponte: 'Não terá surpresas'

Fala do governador vem após decisão judicial sobre contrato com Rodosol que inclui a Terceira Ponte. Caso liminar de 2013 seja derrubada, pedágio poderia chegar a R$ 5,90
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 14:15

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 14:15

O governador Renato Casagrande durante entrevista ao jornal A Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva
O governador Renato Casagrande afirmou nesta terça-feira (17) que não há risco de reajuste "fora do normal" para o pedágio na Terceira Ponte. A declaração vem logo após a decisão da Justiça sobre o processo envolvendo o contrato de concessão que contempla o trecho. Segundo o governador, o usuário não sentirá nenhum peso significativo no preço do pedágio diante de um possível reajuste.
Nenhuma surpresa neste momento. Fora os reajustes anuais normais que as tarifas têm. Mas nada que possa ser diferente daquilo que é a prática, e o cálculo feito pela agência (de Regulação e Serviços , a Arsp) ano a ano com relação aos pedágios da ponte e da Rodosol, disse.

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Um dos reflexos da decisão judicial é que ela pode suspender uma liminar concedida em 2013 que reduziu o pedágio para um valor apenas da manutenção, hoje em R$ 2,00. Se isto ocorrer, os usuários que trafegam pelo trecho podem voltar a pagar a tarifa integral, hoje próxima a R$ 5,90.
No entanto, na mesma decisão, a Agência de Regulação de Serviços Públicos do ES (Arsp) foi definida como responsável por realizar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Na prática, isto significa verificar o que já foi feito ou deixou de ser feito pela concessionária. Segundo Casagrande, após isso, alguma decisão sobre o valor do pedágio será tomada.
"Agora, a Arsp está com a bola no pé, a partir da hora que a decisão for publicada, de fazer uma análise, uma avaliação do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Só depois disso é que, com base nesse estudo da Arsp, que alguma decisão poderá ser tomada. Isso demora para ser feito, não é feito de um dia para o outro. Isso requer tempo para ser realizado. Então, não tem nenhuma mudança na política de tarifas do Sistema Rodosol neste momento. Não há nenhum risco para a população de qualquer reajuste fora do padrão normal da Arsp"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

ÚLTIMO REAJUSTE EM 2017

O último reajuste no valor do pedágio da Terceira Ponte foi feito em 2017, quando saiu de R$ 0,95 para R$ 1,00 a cobrança para carros. Em junho de 2018, o valor passou a ser cobrado de forma unificada, apenas para quem chega à Vitória. Com isso, cobrança passou a ser de R$ 2,00, mas sem reajuste.
A Rodosol foi procurada para comentar a decisão judicial e possíveis providências sobre o reajuste no pedágio. Esta matéria será atualizada com a resposta assim que ela for recebida. 

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