Carnaval de calorão no ES: a previsão do tempo para os dias de folia

O Carnaval, feriado mais aguardado do ano pelos "rolezeiros de plantão", está chegando. E para não ser pego de surpresa por conta do clima bipolar do Espírito Santo, o Gazeta Online questionou o Instituto Climatempo sobre a previsão do tempo para os quatro dias de folia no Estado.
A meteorologista Josélia Pegorim informou que áreas de instabilidade vão crescer sobre a Região Sudeste do Brasil já nos próximos dias, mas o Espírito Santo será o Estado que menos sentirá os efeitos das nuvens carregadas destas áreas.
"Apesar disto, o ar quente e úmido predominam no Estado e nuvens carregadas também se formam sobre o Espírito Santo e provocam pancadas de chuva, que não devem ser generalizadas e nem persistentes", informou.
A previsão, portanto, é de que em todos os dias do feriado, o Espírito Santo, assim como a Grande Vitória, terão várias horas com sol forte, calor e ar abafado, com possíveis pancadas de chuva com raios à tarde e à noite.
"Há risco de chuva moderada a forte em todas as regiões. No domingo (3), não deve chover no litoral capixaba. Na segunda-feira (4), a chance de chover no Estado é menor em relação ais demais dias do Carnaval", finalizou a meteorologista.