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Previsão do tempo

Carnaval de calorão no ES: a previsão do tempo para os dias de folia

Há também previsões de pancadas de chuva, mas nada 'generalizado ou persistente', segundo meteorologista
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

26 fev 2019 às 21:58

Publicado em 26 de Fevereiro de 2019 às 21:58

Regional da Nair animando o Centro de Vitória no Carnaval 2017 Crédito: Marcelo Prest
O Carnaval, feriado mais aguardado do ano pelos "rolezeiros de plantão", está chegando. E para não ser pego de surpresa por conta do clima bipolar do Espírito Santo, o Gazeta Online questionou o Instituto Climatempo sobre a previsão do tempo para os quatro dias de folia no Estado.
A meteorologista Josélia Pegorim informou que áreas de instabilidade vão crescer sobre a Região Sudeste do Brasil já nos próximos dias, mas o Espírito Santo será o Estado que menos sentirá os efeitos das nuvens carregadas destas áreas.
> Marinha alerta para rajadas de 60 km/h no litoral do Espírito Santo
"Apesar disto, o ar quente e úmido predominam no Estado e nuvens carregadas também se formam sobre o Espírito Santo e provocam pancadas de chuva, que não devem ser generalizadas e nem persistentes", informou.
> O que funciona na Grande Vitória durante o feriadão de Carnaval
A previsão, portanto, é de que em todos os dias do feriado, o Espírito Santo, assim como a Grande Vitória, terão várias horas com sol forte, calor e ar abafado, com possíveis pancadas de chuva com raios à tarde e à noite. 
"Há risco de chuva moderada a forte em todas as regiões. No domingo (3), não deve chover no litoral capixaba. Na segunda-feira (4), a chance de chover no Estado é menor em relação ais demais dias do Carnaval", finalizou a meteorologista.

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