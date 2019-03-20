Capixabas vão conseguir ver a última superlua de 2019?

O chamado "equinócio" marca o fim doe o início do outono no hemisfério sul e o fim do inverno e o início da primavera no hemisfério norte, mas não há uma ligação. "A superlua tem relação com a órbita da Lua ao redor da Terra e o equinócio está ligado à orbita do planeta ao redor do Sol", explicou. Esta é a primeira lua cheia do outono.