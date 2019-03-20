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Nesta quarta

Capixabas vão conseguir ver a última superlua de 2019?

Astrônomos apontam que às 22h43 é o horário em que a lua ficará completamente cheia no Brasil
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

20 mar 2019 às 20:04

Publicado em 20 de Março de 2019 às 20:04

Superlua em Vitória Crédito: Fernando Madeira | GZ
Para dar boas vindas ao outono, que começa nesta quarta-feira (20) pontualmente às 18h58 no Horário de Brasília, o fenômeno da Superlua, que acontece pela terceira vez este ano, promete agraciar os brasileiros ainda nesta quarta. Ela é assim chamada por atingir o perigeu, ponto da órbita mais próximo da Terra. Astrônomos apontam que às 22h43 é o horário em que a lua ficará completamente cheia.
De acordo com Marcio Malacarne, coordenador do Gaturamo - Observatório Astronômico (GOA) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), esta é a terceira e última Superlua do ano. Segundo ele, os capixabas não deverão conseguir visualizar o fenômeno por causa da nebulosidade que toma conta do céu da Grande Vitória. Por conta disto, não terá atividades no GOA hoje.
> 'Estreia' do outono no Espírito Santo deve vir com chuva
O chamado "equinócio" marca o fim do verão e o início do outono no hemisfério sul e o fim do inverno e o início da primavera no hemisfério norte, mas não há uma ligação. "A superlua tem relação com a órbita da Lua ao redor da Terra e o equinócio está ligado à orbita do planeta ao redor do Sol", explicou. Esta é a primeira lua cheia do outono.
RELEMBRE OUTROS FENÔMENOS
21 de janeiro
Capixabas puderam acompanhar o eclipse total da Lua juntamente ao fenômeno da Superlua na madrugada do dia 21 de janeiro. O fenômeno ficou vísivel em todo o planeta. Graças à tonalidade avermelhada adquirida durante o episódio, esta Superlua é também chamada de "Lua de Sangue".
Registros do eclipse lunar da madrugada desta segunda-feira (21) Crédito: Edmar Emanoell
19 de fevereiro
A superlua pelo olhar do fotógrafo Fernando Madeira.

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