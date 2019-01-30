Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Caminhão derruba poste sobre carro em acidente na Serra

O acidente aconteceu na rua Vitória da Conquista e ninguém ficou ferido; a EDP informou que técnicos estão no local para fazer os devidos reparos

Publicado em 30 de Janeiro de 2019 às 18:30

Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

30 jan 2019 às 18:30
Poste cai em cima de carro no bairro Parque Residencial Tubarão, na Serra. Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um caminhão colidiu contra um poste no bairro Parque Residencial Tubarão, na Serra, na tarde desta quarta-feira (30). Posteriormente a batida, o poste caiu em cima de um carro que estava estacionado e o abastecimento de energia elétrica na região foi interrompido. O acidente aconteceu na rua Vitória da Conquista e ninguém ficou ferido.
Acionada pela reportagem, a EDP informou que técnicos estão no local para fazer os devidos reparos e que o abastecimento de energia será normalizado após a finalização dos serviços.
> Acidente em Ibiraçu interdita trecho da BR 101

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente edp Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados