Caminhão derruba poste sobre carro em acidente na Serra

Um caminhão colidiu contra um poste no bairro Parque Residencial Tubarão, na Serra, na tarde desta quarta-feira (30). Posteriormente a batida, o poste caiu em cima de um carro que estava estacionado e o abastecimento de energia elétrica na região foi interrompido. O acidente aconteceu na rua Vitória da Conquista e ninguém ficou ferido.
Acionada pela reportagem, a EDP informou que técnicos estão no local para fazer os devidos reparos e que o abastecimento de energia será normalizado após a finalização dos serviços.