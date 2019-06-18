Caminhão com excesso de peso é apreendido na BR 101, na Serra

Um caminhão com excesso de peso foi apreendido na noite do último sábado (15), no posto da Polícia Rodoviária Federal, no quilômetro 251, da BR 101, na Serra. O veículo transportava chapas serradas de granito. Além do excesso de peso, havia falhas nos sistemas de retenção da carga.
Policiais realizavam fiscalização, quando abordaram o caminhão da marca Volkswagen. O veículo transportava 84 chapas de granitos. Ao ser submetido à pesagem, foi verificado o peso bruto total de 39.240 kg, sendo que a configuração do veículo permite a capacidade máxima de 30.450 kg. Dessa forma, foi verificado excesso de peso em 9.030 kg.
O condutor do veículo foi multado por excesso de peso, deficiência no sistema de retenção da carga, além da retenção do caminhão.