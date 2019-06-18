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Perigo nas estradas

Caminhão com excesso de peso é apreendido na BR 101, na Serra

Ao ser submetido à pesagem, foi verificado o peso bruto total de 39.240 kg, sendo que a configuração do veículo permite a capacidade máxima de 30.450 kg.

Publicado em 17 de Junho de 2019 às 23:47

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

17 jun 2019 às 23:47
PRF apreende caminhão com excesso de peso na BR 101 Crédito: Divulgação | PRF
Um caminhão com excesso de peso foi apreendido na noite do último sábado (15), no posto da Polícia Rodoviária Federal, no quilômetro 251, da BR 101, na Serra.  O veículo transportava chapas serradas de granito. Além do excesso de peso, havia falhas nos sistemas de retenção da carga.
> Mortes na BR 101: carreta estava com excesso de velocidade, diz PRF
Policiais realizavam fiscalização, quando abordaram o caminhão da marca Volkswagen. O veículo transportava 84 chapas de granitos. Ao ser submetido à pesagem, foi verificado o peso bruto total de 39.240 kg, sendo que a configuração do veículo permite a capacidade máxima de 30.450 kg. Dessa forma, foi verificado excesso de peso em 9.030 kg.
O condutor do veículo foi multado por excesso de peso, deficiência no sistema de retenção da carga, além da retenção do caminhão.
> PRF flagra caminhão com 39 toneladas de excesso de peso em Linhares

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