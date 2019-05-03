Calor não deixa o ES, mas mas há previsão de chuvas isoladas

O final de semana deve ter chuvas rápidas pelo Espírito Santo, mas o sol vai aparecer muito no período da manhã e pode até dar praia neste domingo (5), segundo o Climatempo. Ainda nesta sexta-feira (3), as chuvas isoladas podem aparecer a partir da tarde.
Já o Incaper afirma que, nesta sexta-feira, circulações costeiras de vento e o vento em altos níveis da atmosfera formam nuvens sobre o Estado, trazendo a previsão de chuvas ocasionais na maioria das regiões, mas mesmo assim o sol aparece. A máxima de hoje esperada para Vitória é de 29°C e, a mínima, é de 24°C.
Neste sábado (4), o sol aparece e deve fazer calor, mas há probabilidade de chuvas isoladas no período da tarde, que são formadas pelo calor e umidade alta. A temperatura máxima esperada é de 29°C e, a mínima, 22°C.
No domingo (5), a chuva pode ocorrer apenas de forma rápida e passageira pelo ES, que tem previsão para sol e calor na maior parte do dia. Em Vitória, a máxima poderá ser de 29°C e a temperatura mínima deve ser de 21°C.