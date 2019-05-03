Calor não deixa o ES, mas mas há previsão de chuvas isoladas

Já oafirma que, nesta sexta-feira, circulações costeiras de vento e o vento em altos níveis da atmosfera formam nuvens sobre o Estado, trazendo a previsão de chuvas ocasionais na maioria das regiões, mas mesmo assim o sol aparece. A máxima de hoje esperada para Vitória é de 29°C e, a mínima, é de 24°C.