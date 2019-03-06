Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Calor forte no ES deve permanecer até a primeira quinzena de março
Previsão do tempo

Calor forte no ES deve permanecer até a primeira quinzena de março

Apesar disso, nesta Quarta-feira de Cinzas (6), ainda há condições de pancadas de chuva que podem ser de forte intensidade e vir acompanhada de raios por conta do forte calor e umidade sobre o Estado.
Michelli Boza

Michelli Boza

Publicado em 

06 mar 2019 às 14:46

Publicado em 06 de Março de 2019 às 14:46

Desde o mês passado, o Estado tem sentido a influência de um sistema de alta pressão atmosférica que tem bloqueado o vento frio Crédito: Marcelo Prest
O tempo de calor e pouca chuva no Espírito Santo ainda deve permanecer pelo menos durante a primeira quinzena de março, afirma o Climatempo. Desde o mês passado, o Estado tem sentido a influência de um sistema de alta pressão atmosférica que tem bloqueado o vento frio.
calor em excesso que o capixaba está sentindo é a combinação de muitas horas com sol forte, pouca chuva e falta de ar mais fresco de origem polar, como dizem os meteorologistas do Climatempo. E essa situação deve predominar pelo menos até metade de março. Já no começo da segunda quinzena, a previsão de chuva aumenta com a chegada de frentes frias ao ES.
Nesta Quarta-feira de Cinzas (6), ainda há condições de pancadas de chuva que podem ser de forte intensidade e acompanhadas de raios por conta do forte calor e umidade sobre o Estado. A temperatura máxima prevista para hoje é de 32°C, e mínima de 23°. 
Quinta-feira (7), a possibilidade de chuva se concentra em municípios que fazem divisa com Minas Gerais. No litoral, o sol deve ser forte e o dia muito quente. A máxima para amanhã também é de 32°C e a mínima pode ser de 24°C.
Já para sexta-feira (8), o calor e a umidade irão facilitar o crescimento de nuvens e a ocorrência de pancadas de chuva a qualquer hora do dia, que também pode vir acompanhada de raios. Na sexta, a temperatura pode atingir os 33°C e a mínima de 23°C.
Para sábado (9) e domingo (10), poderão ocorrer apenas pancadas isoladas na Grande Vitória, mas o sol aparece e o dia continua muito quente. No final de semana, a máxima deve ser de 34°C e a mínima prevista é de 23°C.
Calor forte no ES deve permanecer até a primeira quinzena de março

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

calor Climatempo Grande Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente atropelada na Leitão da Silva perdeu a mãe da mesma forma em Vitória
Imagem de destaque
As variações genéticas que podem indicar quem perde mais peso com uso de canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
O que astronautas da Artemis 2 trazem de viagem à Lua: 'A parte boa está voltando com a gente'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados