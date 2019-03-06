Calor forte no ES deve permanecer até a primeira quinzena de março

Desde o mês passado, o Estado tem sentido a influência de um sistema de alta pressão atmosférica que tem bloqueado o vento frio Crédito: Marcelo Prest

O tempo de calor e pouca chuva no Espírito Santo ainda deve permanecer pelo menos durante a primeira quinzena de março, afirma o Climatempo . Desde o mês passado, o Estado tem sentido a influência de um sistema de alta pressão atmosférica que tem bloqueado o vento frio.

calor em excesso que o capixaba está sentindo é a combinação de muitas horas com sol forte, pouca chuva e falta de ar mais fresco de origem polar, como dizem os meteorologistas do Climatempo. E essa situação deve predominar pelo menos até metade de março. Já no começo da segunda quinzena, a previsão de chuva aumenta com a chegada de frentes frias ao ES. em excesso que o capixaba está sentindo é a combinação de muitas horas com sol forte, pouca chuva e falta de ar mais fresco de origem polar, como dizem os meteorologistas do Climatempo. E essa situação deve predominar pelo menos até metade de março. Já no começo da segunda quinzena, a previsão de chuva aumenta com a chegada de frentes frias ao ES.

Nesta Quarta-feira de Cinzas (6), ainda há condições de pancadas de chuva que podem ser de forte intensidade e acompanhadas de raios por conta do forte calor e umidade sobre o Estado. A temperatura máxima prevista para hoje é de 32°C, e mínima de 23°.

Quinta-feira (7), a possibilidade de chuva se concentra em municípios que fazem divisa com Minas Gerais. No litoral, o sol deve ser forte e o dia muito quente. A máxima para amanhã também é de 32°C e a mínima pode ser de 24°C.

Já para sexta-feira (8), o calor e a umidade irão facilitar o crescimento de nuvens e a ocorrência de pancadas de chuva a qualquer hora do dia, que também pode vir acompanhada de raios. Na sexta, a temperatura pode atingir os 33°C e a mínima de 23°C.

Para sábado (9) e domingo (10), poderão ocorrer apenas pancadas isoladas na Grande Vitória, mas o sol aparece e o dia continua muito quente. No final de semana, a máxima deve ser de 34°C e a mínima prevista é de 23°C.