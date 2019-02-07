A insegurança no trecho da BR 101 que fica na estrada de Cidade Pomar, na Serra, tem tirado o sono da diarista Ivonete Lourenço da Silva, 48. “Eu acordo com o barulho das batidas. Tem vez que é tão alto que a casa treme toda”, conta. Ela mora em uma das primeiras casas do bairro, há 50 metros do trecho que compreende os km 260 e 262 que é considerado o 12º mais perigoso do Brasil. No local, já houve dois radares, desligados há dois anos.

Como noticiado em primeira mão pela coluna Leonel Ximenes, a Prefeitura da Serra entrou na Justiça contra o Departamento Nacional de Infraestrutura e Trânsito (Dnit), a Eco101 e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a União para que os equipamentos sejam reinstalados. Caso isso não ocorra em 15 dias, o município pede que a Justiça aplique multa diária no valor de R$ 20 mil.

Como o Dnit deveria ter construído um viaduto no local (obra era para ter começado em 2010 e terminado em 2012) esse pedaço da BR 101 não foi transferido para a Eco101 na concessão da rodovia. A obra foi paralisada há oito anos. Por conta disso, a concessionária diz que não poderia fazer alterações no local, como a instalação de radares.

Your browser does not support the audio element. Briga por radares em trecho da BR 101, na Serra, vai parar na justiça

“Após várias tentativas de diálogos sem nenhuma solução, a prefeitura resolveu ajuizar o processo para que as vidas sejam preservadas. Todos os meses o local é cenário de acidentes e mortes”, afirma o procurador-geral da Serra, Vitor Silvares.

DIÁLOGO

Ainda segundo o procurador, desde 2015, o município tenta diálogo com a concessionária e com o Dnit. “Inicialmente, procuramos a Eco101, que afirmou que o Dnit ainda não havia repassado o trecho para eles. Já o Dnit afirma que este trecho já foi repassado para a concessionária.”

Em julho do ano passado, A GAZETA expôs o problema no trecho. Na época, a ANTT afirmou que o local estava sob responsabilidade do Dnit mas que haviam “tratativas de transferência para a Eco101”.

Questionados ontem, o Dnit se limitou a dizer, por nota, que o único trecho da BR 101 sob responsabilidade do órgão é a Reta do Aeroporto, sem citar a situação de Cidade Pomar.

Já a Eco101 afirmou que o trecho está sob administração do Dnit. A concessionária esclarece que existe uma obra inacabada do órgão no local e, por isso, o trecho não foi transferido para a empresa.

Sobre os radares, a concessionária disse que os equipamentos antigos eram operados pelo Dnit e que, em janeiro de 2018, a ANTT publicou uma resolução não autorizando a concessionária operá-los (os antigos).

A ANTT foi questionada pela reportagem mas não se manifestou.

PERDAS

Enquanto os trâmites burocráticos seguem lentamente, a contagem de mortos e feridos no trecho acelera. Na região, é difícil encontrar alguém que não tenha perdido um conhecido ou parente. “Perdi um amigo ha pouco tempo. Ele estava indo para o trabalho de moto em um sábado de manhã, quando um motorista invadiu a contramão e pegou ele”, conta o pedreiro Leonardo dos Santos Alves, 33.

Ivonete também já sofreu perdas. Há um ano, ela correu para a rodovia após ouvir um acidente por volta das 6h da manhã. Um dos veículos envolvidos era de uma prefeitura do interior, que trazia pessoas para fazer exames. “Na hora saiu todo mundo para ajudar. Quando eu fui ver, eram conhecidos meus e da minha família, que são de Barra de São Francisco. Foi muito triste. Um desespero só”, lembra.

Ivonete e Leonardo esperam que alguma intervenção seja feita com urgência. “Tinha que colocar mais radares, gelo-baiano entre as pistas, viaduto, alguma coisa, porque este trecho é muito perigoso”, lamentou Leonardo.

ENTENDA

Via do perigo

BR 101 em cidade pomar

Radares

Em 2014, foram instalados dois radares no trecho entre os km 260 e 262 da BR 101, em Cidade Pomar, Serra. Mas foram retirados três anos depois.

Impasse

Como o Dnit deveria ter construído um viaduto no local (obra era para ter começado em 2010 e terminado em 2012) esse pedaço da BR 101 não foi transferido para a Eco101 na concessão da rodovia. A obra foi paralisada há oito anos.

Eco101

A concessionária diz que não pode fazer alterações no local, como manutenção ou instalação de radares, porque o trecho não faz parte da concessão.

Dnit

Já o Dnit, afirmou no ano passado que tentava transferir o trecho para a Eco101 por meio de acordo com a ANTT. Ontem, o órgão afirmou que o único trecho da rodovia sob poder do Dnit é a Reta do Aeroporto, em Vitória.

Situação

Atualmente, não há nem obra nem radares no trecho da BR 101, em Cidade Pomar.

Descida

Entre duas ladeiras