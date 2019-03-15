BR 101: em uma hora, dois acidentes na Serra

Um motociclista ficou ferido em uma colisão envolvendo duas motos e um carro no quilômetro 270, próximo ao viaduto de Carapina. O acidente aconteceu por volta das 13h, no sentido Vitória.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município, e não há informações sobre o estado de saúde dela. Os outros envolvidos não sofreram ferimentos.