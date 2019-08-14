Alunos da Escola Estadual Clóvis Borges Miguel manifestam apoio a estudantes que denunciaram casos de assédio na escola Crédito: Arquivo Pessoal

17 professores são investigados internamente pelo crime no Espírito Santo. Ao todo, são 13 processos, sendo que 5 aconteceram este ano, 7 no ano passado e 1 em 2017. Os episódios de assédio sexual na Escola Clóvis Borges Miguel , na Serra, denunciados por alunos contra professores em junho deste ano, não são casos únicos no Estado. De acordo com a Secretaria de Estado Educação (Sedu) , atualmentesão investigados internamente pelo crime no Espírito Santo. Ao todo, são, sendo que 5 aconteceram este ano, 7 no ano passado e 1 em 2017.

A Sedu não informou em que escolas ou municípios os casos aconteceram. Os processos seguem sob sigilo e estão sendo apurados pela Corregedoria, segundo a secretaria.

Dos 17 professores investigados, dois deles foram afastados cautelarmente e estão fora sala de aula. O afastamento, contudo, não aconteceu com os outros 15 servidores que desempenham outras funções na Secretaria de Educação. A Sedu alegou que os episódios que envolvem estes professores foram apurados em gestões anteriores, que optou por não afastá-los.

Há um registro de demissão por assédio sexual , que aconteceu em 2014. Um outro caso, que também ocasionaria em exoneração, está em grau de recurso, segundo a Secretaria de Educação.

A Sedu acrescentou também que está em fase de estruturação e teste a criação do Grupo Psicossocial e Orientação Interativa Escolar (APOIE), cujo objetivo é criar uma rede de proteção e assistência ao aluno e família.

Your browser does not support the audio element. Assédio sexual, 17 professores são investigados pela Sedu no ES

A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para saber quantas denúncias de assédio contra professores são investigadas pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Por meio de nota, a polícia informou que não divulga dados ou levantamentos de investigações sigilosos.

A Polícia Civil ainda disse que todas as denúncias encaminhadas à DPCA, o que inclui os casos de assédio sexual na Escola Clóvis Borges Miguel, estão sendo investigados.

RELEMBRE AS DENÚNCIAS

As denúncias, que foram feitas inicialmente por meio de cartas, e depois tomaram as redes sociais, deram início a uma série de novos relatos, inclusive de ex-alunos. De acordo com as estudantes, o professor fazia elogios a elas, falava sobre o corpo e chegou a colocar uma régua sobre o órgão genital, pedindo para uma aluna pegar.

Carta encaminhada pelas alunas para os professores relatando histórias de assédio Crédito: Arquivo pessoal