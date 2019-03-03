Após quase 4 horas de interdição para resgate, Terceira Ponte é liberada

Após quase 4 horas de interdição, a Terceira Ponte foi liberada com a operação de resgate concluída com sucesso. A via foi fechada às 7h50 deste domingo (03), a pedido do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, para atendimento a um homem que passava por uma crise.
As guardas de Vitória e Vila Velha, além da Polícia Militar, fizeram o bloqueio das vias de acesso para evitar que veículos subissem na ponte. No dia 21 de fevereiro, após 45 minutos de interdição, a Terceira Ponte foi liberada e a operação de resgate concluída com sucesso. A via esteve interditada desde às 14h40 a pedido do Corpo de Bombeiros para o atendimento de uma ocorrência.
A medida faz parte do novo Plano de Contingência para fechar e esvaziar a ponte em aproximadamente dez minutos, o qual foi revisto após o fechamento prolongado da via em outras ocorrências realizadas em 2018. A operação conta com a parceria entre o Corpo de Bombeiros, Rodosol, Polícia Militar e as Guardas Municipais de Vitória e Vila Velha.
Com informações de Eduardo Dias