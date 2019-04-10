Anistiados, capitão Assumção e Foresti têm ação judicial extinta

Os processos eram a respeito da participação dos militares na greve que aconteceu entre os dias 3 a 25 de fevereiro de 2017,. De acordo com o relator dos processos no TJES, o desembargador Adalto Dias Tristão, as transgressões cometidas pelos militares durante a greve ocorrida no Estado estão abrangidas pela anistia.

Segundo a Justiça, o Conselho de Justificação foi instaurado para analisar e julgar a conduta de Foresti, já que durante o movimento paredista ele proclamou palavras de insatisfação contra o Governo do Estado e convocou os policiais militares que estavam em serviço, sem que estivesse no exercício de das funções, a desligarem os rádios e saírem para o Quartel do Comando Geral da PM, localizado em Maruípe.