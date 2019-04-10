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Justiça

Anistiados, capitão Assumção e Foresti têm ação judicial extinta

De acordo com o relator dos processos no TJES, o desembargador Adalto Dias Tristão, as transgressões cometidas pelos militares durante a greve estão abrangidas pela anistia

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 19:26

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

10 abr 2019 às 19:26
Foresti e Capitão Assumção Crédito: Bernardo Coutinho / Arquivo NA
Após a concessão da anistia para policiais que participaram do movimento grevista no Espírito Santo, em fevereiro de 2017, na última segunda-feira (8), Capitão Assumção e o tenente-coronel Carlos Alberto Foresti tiveram ação judiciais extintas no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES)
Os dois haviam sido expulsos da corporação após uma ação do Conselho Estadual de Correição do Poder Executivo, mas ainda era necessário a homologação do TJ para a decisão se concretizar
> Mesmo anistiados, 2.685 policiais militares podem ser punidos na Justiça
Os processos eram a respeito da participação dos militares na greve que aconteceu entre os dias 3 a 25 de fevereiro de 2017, que resultou na morte de 219 pessoas. De acordo com o relator dos processos no TJES, o desembargador Adalto Dias Tristão, as transgressões cometidas pelos militares durante a greve ocorrida no Estado estão abrangidas pela anistia.
> Hartung sobre anistia a PMs: "Decisão política grave e irresponsável"
Segundo a Justiça, o Conselho de Justificação foi instaurado para analisar e julgar a conduta de Foresti, já que durante o movimento paredista ele proclamou palavras de insatisfação contra o Governo do Estado e convocou os policiais militares que estavam em serviço, sem que estivesse no exercício de das funções, a desligarem os rádios e saírem para o Quartel do Comando Geral da PM, localizado em Maruípe. 
> PMs expulsos por greve devem receber R$ 839 mil em retroativos
Já em relação ao Capitão Assumção, o processo administrativo foi instaurado com a finalidade e analisar e julgar a conduta do militar, por ele ter participado diretamente da articulação, coordenação e incentivo ao aquartelamento, inclusive ajudando nos bloqueios realizados em frente aos quarteis. 

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