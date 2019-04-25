Amante aciona a Justiça para reconhecimento de união estável no ES

Mulher pede reconhecimento de relação extraconjugal na Justiça Crédito: Reprodução/TJES

Uma mulher residente em Ibatiba , município da região do Caparaó capixaba, pediu o reconhecimento judicial de um relacionamento de quase duas décadas com um homem casado. De acordo com ela, os dois têm juntos uma filha adulta e teriam chegado a morar na mesma casa.

O homem, casado há 49 anos com outra mulher, buscou, em defesa, argumentar que nunca chegou a residir com a amante, com a qual teria "apenas mantido relação extraconjugal". Dentre as testemunhas dele, a própria esposa reconheceu a relação com a amante e afirmou que até hoje há pagamento de pensão para a filha nascida fora do casamento.

De acordo com o juiz da Vara Única de Ibatiba, mesmo havendo uma filha como resultado da relação, não estiveram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da união estável, já que, em primeiro lugar, há o impedimento legal previsto no Código Civil brasileiro no sentido de que o homem já é casado. Além disso, não constam no processo provas de que o relacionamento extraconjugal tenha sido estável e de conhecimento público.