Alerta de chuva forte está mantido para o ES

As fortes chuvas atigram vários pontos da Grande Vitória neste sábado (18) Crédito: Vitor Jubini

Grande Vitória e vários outros municípios do Espírito Santo durante todo o sábado (18), deixou muitas cidades debaixo d'água. De acordo com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, o Estado está em alerta e, segundo o Climatempo, ainda há previsão de chuva para este domingo (19). O volume de chuva muito elevado que atingiu ae vários outros municípios dodurante todo o sábado (18), deixou muitas cidades debaixo d'água. De acordo com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, o Estado está em alerta e, segundo o Climatempo, ainda há previsão de chuva para este domingo (19).

Os maiores acumulados de chuva foram registrados em Cariacica, com 249mm — um volume de três vezes mais do que todo o esperado para o mês de maio —, na Serra, onde foram registrados 228mm e 227,99mm em Guarapari.

A previsão mantém as condições de chuva para este domingo em toda a faixa litorânea da Região Sudeste devido a combinação da circulação dos ventos em diversos níveis da atmosfera. O Climatempo alerta que a maior preocupação é o litoral do ES, que ainda pode receber chuva volumosa.

CHUVA A QUALQUER MOMENTO

Neste domingo (19), a previsão para a região da Grande Vitória e o litoral sul do Estado é de predomínio de céu nublado, com chuva a qualquer hora e que ainda pode cair forte em alguns momentos. A temperatura máxima esperada para Vitória é de 26°C e a mínima pode ser de 22°C.

Já no litoral norte capixaba, a previsão também é de chuva frequente, mas que não deve ser mais forte e volumosa como nos últimos dias. Há chance de mormaço.

Mesmo com a tendência de diminuição da chuva, o risco de deslizamentos ainda é muito elevado porque o solo já está encharcado. O escoamento da água pode ser dificultado pelo represamento causado pelo mar, que se mantém elevado e há risco de ressaca.

QUANDO A CHUVA PARA?

A chuva no litoral da Região Sudeste começa a parar na segunda-feira (20) com a mudança na circulação dos ventos. Uma massa de ar seco ganha força sobre o Sudeste e grande parte a nebulosidade vai se dissipar permitindo que o sol apareça no decorrer do dia.

Na segunda-feira, ainda há previsão de chuva na madrugada e em manhã para a região Norte do Espírito Santo, mas a chuva não deve ser forte e também há previsão de sol.

O tempo seco e o sol predominam no litoral da Região Sudeste na terça e na quarta-feira (22). Não há previsão de chuva nestes dois dias.

NOVA FRENTE FRIA

Segundo o Climatempo, uma nova frente fria já é esperada no litoral sul de São Paulo na próxima quinta-feira (23), que deve avançar pelo litoral da Região Sudeste entre sexta-feira (24) e sábado (25). A passagem desta frente fria não deve provocar chuva volumosa, mas o resfriamento poderá ser forte.