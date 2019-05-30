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Nova Carapina

Acidente na BR 101 prejudica trânsito na Serra

Colisão envolveu um carro e uma carreta

Publicado em 

30 mai 2019 às 20:31

Publicado em 30 de Maio de 2019 às 20:31

Acidente na BR 101 nesta quinta-feira (30) Crédito: Divulgação
Uma carreta e um carro colidiram no final da tarde desta quinta-feira (30) na altura do quilômetro 262, em Nova Carapina, na Serra. Ambulância, viatura de inspeção e guincho da concessionária Eco101 chegaram a ser acionados, no entanto, não houve feridos.
> Motorista morre em acidente com carreta na BR 482 em Alegre
De acordo com informações Centro de Controle Operacional (CCO) da empresa responsável pelo trecho, inicialmente houve interdição da pista no sentido norte da BR 101 e o tráfego seguiu por desvio para o acostamento, mas o fluxo já se encontra liberado no local.
> Câmera flagra ciclista sendo atropelada por ônibus em Vila Velha 
 

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