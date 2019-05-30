Acidente na BR 101 prejudica trânsito na Serra

Uma carreta e um carro colidiram no final da tarde desta quinta-feira (30) na altura do quilômetro 262, em Nova Carapina, na Serra. Ambulância, viatura de inspeção e guincho da concessionária Eco101 chegaram a ser acionados, no entanto, não houve feridos.
De acordo com informações Centro de Controle Operacional (CCO) da empresa responsável pelo trecho, inicialmente houve interdição da pista no sentido norte da BR 101 e o tráfego seguiu por desvio para o acostamento, mas o fluxo já se encontra liberado no local.