Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Acidente entre ônibus e moto deixa duas pessoas feridas em Jacaraípe
Próximo ao Terminal

Acidente entre ônibus e moto deixa duas pessoas feridas em Jacaraípe

Adolescente, de 13 anos, e uma mulher, de 33 anos, foram encaminhados para o hospital

Publicado em 09 de Agosto de 2019 às 11:00

Publicado em 

09 ago 2019 às 11:00
Acidente próximo ao terminal de Jacaraípe Crédito: Google Street View
Um acidente entre um ônibus e uma moto deixou duas pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (9).
De acordo com informações da Guarda Municipal de Vitória, as pessoas que estavam na moto foram as que ficaram feridas. Entre elas, um adolescente, de 13 anos, que sofreu lesões, mas, aparentemente, sem gravidade, e uma mulher, de 33 anos, que teve ferimentos na perna.
Ainda de acordo com a Guarda, o Samu chegou ao local para fazer o atendimento e as duas vítimas foram encaminhados para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
No local do acidente, o trânsito está fluindo normalmente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Bairro Jacaraípe Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 20 a 26 de abril de 2026
Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis
Imagem de destaque
Dor nas costas, partos difíceis, dentes apinhados e sinusites: os 'defeitos' evolutivos que questionam ideia do 'design inteligente' do corpo humano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados