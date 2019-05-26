Acidente entre carro e moto deixa pessoa ferida em Vitória

Um acidente entre um carro e uma moto deixou uma pessoa ferida na noite deste sábado (25). A batida aconteceu em frente ao antigo Aeroporto de Vitória. A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e a vítima foi levada a um hospital da capital. A identificação dela não divulgada.
De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, o acidente — entre um Chevrolet Blazer e uma motocicleta Yamaha Fazer — aconteceu por volta das 20h30, no sentido Serra. Segundo informações da guarda, não há retenção no local do acidente. Ainda não se sabe quem provocou a batida.
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