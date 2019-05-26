Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sentido Serra

Acidente entre carro e moto deixa pessoa ferida em Vitória

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e a vítima foi levada a um hospital da capital

Publicado em 

26 mai 2019 às 00:12

Publicado em 26 de Maio de 2019 às 00:12

Acidente aconteceu na noite deste sábado (25) em frente ao antigo Aeroporto de Vitória Crédito: Renoldi Monteiro | Internauta
Um acidente entre um carro e uma moto deixou uma pessoa ferida na noite deste sábado (25). A batida aconteceu em frente ao antigo Aeroporto de Vitória. A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e a vítima foi levada a um hospital da capital. A identificação dela não divulgada.
> Carro invade supermercado e assusta clientes em Linhares
De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, o acidente — entre um Chevrolet Blazer e uma motocicleta Yamaha Fazer — aconteceu por volta das 20h30, no sentido Serra. Segundo informações da guarda, não há retenção no local do acidente. Ainda não se sabe quem provocou a batida.
VEJA FOTOS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente espírito santo Serra Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados