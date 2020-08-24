Vitória recupera selo máximo de bom pagador do Tesouro Nacional

Prefeitura de Vitória: cidade recupera nota que dá aval para novos empréstimos Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Vitória recuperou a nota A do Tesouro Nacional , conforme relatório divulgado nesta segunda-feira (24) pela pasta, vinculada ao Ministério da Economia. A classificação é o selo máximo do Tesouro. No ano passado, a Capital capixaba obteve a nota B.

A classificação feita pelo governo federal mostra a capacidade de pagamento do município, ou seja, revela se a administração tem ou não condições de quitar as suas dívidas. O relatório divulgado nesta quarta-feira pelo Tesouro Nacional aponta que, em 2019, as contas do município estavam equilibradas.

O secretário da Fazenda de Vitória, Henrique Valentim, disse estar satisfeito com o resultado obtido, segundo ele, através de intenso trabalho de equilíbrio fiscal. "Essa nota é um reflexo disso. Procuramos manter as contas equilibradas, de forma que a gente consiga gastar o suficiente para manter serviços de qualidade, mas sem comprometer a receita pública."

Valentim destacou ainda que esse mesmo equilíbrio das contas de 2019 tem permitido ao município arcar com as despesas resultantes das ações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus . "Estamos conseguindo manter os serviços funcionando e lidar com as despesas sociais que foram surgindo. Aumento de contratações na área da saúde, distribuição de cestas básicas... nada disso estava previsto, mas estamos conseguindo realizar, porque viramos 2019 com as contas equilibradas."