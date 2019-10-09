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Saques do FGTS

Veja as agências da Caixa que vão abrir mais cedo para saque do FGTS

Quase 30 agências no Espírito Santo vão funcionar em horário especial nesta quarta-feira (09) e abrir uma hora antes

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 21:43

Siumara Gonçalves

Siumara Gonçalves

Publicado em 

08 out 2019 às 21:43
Caixa Econômica Federal Crédito: José Cruz/Agência Brasil
Quase 30 agências da Caixa espalhadas pelo Espírito Santo vão funcionar em horário especial nesta quarta-feira (09) e abrir uma hora mais cedo. Cerca de 215 mil trabalhadores nascidos entre setembro e dezembro, com crédito em conta, poderão realizar o Saque Imediato do Fundo de Garantia (FGTS) no valor de até R$ 500 de cada conta ativa ou inativa do fundo.

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Algumas agências vão abrir uma hora mais cedo nesta quarta. A relação das unidades com o horário antecipado você confere no final desta matéria. Já as agências que abrem normalmente às 8 horas fecharão uma hora após o horário padrão de atendimento.
De acordo com a Caixa, nesta etapa do calendário, cerca de 12,6 milhões de trabalhadores de todo o país com conta poupança no banco vão poder sacar o FGTS nesta quarta-feira (9). O total a ser recebido pelos trabalhadores representa mais de R$ 5,1 bilhões. Com esta terceira etapa de pagamentos, mais de R$ 15 bilhões terão sido liberados para quase 37 milhões de trabalhadores.
O presidente do banco, Pedro Guimarães, afirma que o pagamento do Saque Imediato do FGTS realizado por meio de crédito em conta é uma estratégia do banco para garantir mais comodidade e segurança ao trabalhador.
“Estamos finalizando a última fase do crédito em conta do Saque Imediato, que faz parte do maior pagamento da história do Brasil. O volume de pagamentos demonstra que a estratégia de atendimento adotada pela Caixa tem sido bem-sucedida", disse.
O crédito ocorrerá automaticamente no dia 09/10 nas contas poupança da Caixa abertas até 24/07/2019, data de edição da Medida Provisória 889/2019. O trabalhador também pode obter todas as informações sobre o seu FGTS nos canais Internet Banking, 0800 724 2019, aplicativo do FGTS e o site da Caixa.
Caso você não queira sacar o dinheiro, é preciso comunicar sua decisão através dos canais de atendimento do banco para que os procedimentos necessários sejam tomados e os valores não sacados retornam à conta vinculada ao FGTS.

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