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215 mil trabalhadores no ES podem sacar FGTS nesta quarta-feira

Caixa deve liberar cerca de R$ 86 milhões na terceira fase de resgate do dinheiro do fundo que contempla correntistas do banco

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 15:07

Publicado em 

08 out 2019 às 15:07
Movimentação de agências da Caixa para o "saque-imediato" do FGTS Crédito: Caíque Verli
Quase 215 mil trabalhadores do Espírito Santo poderão resgatar, nesta quarta-feira, cerca de R$ 86 milhões de FGTS. A Caixa inicia a terceira fase de liberação dos recursos do fundo pelo programa "saque-imediato". Nesta etapa, serão ainda contemplados os clientes do banco, ou seja, aqueles que têm conta-corrente ou caderneta de poupança na instituição. Os cotistas poderão sacar até no máximo R$ 500 de cada conta do FGTS.
Para quem não é correntista, os saques começarão no dia 18 de outubro. Já as pessoas que optarem por não fazer a retirada no período de liberação terão até o dia 31 de março de 2020 para fazer o saque.

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