Vale lança desafio para estudantes e paga R$ 7 mil para ideias inovadoras

Vale , em parceria técnica com a Molaa Projetos, lançou um desafio para que estudantes encontrarem soluções inovadoras e modelos de negócios voltados para temas ambientais. Cada projeto vai receber investimento de R$ 7 mil, além de mentoria por seis meses.

A segunda edição do Desafio Atitude Ambiental será realizada em formato de hackathon, ou seja, uma espécie de imersão criativa em que os alunos participarão para desenvolverem os projetos. O evento acontece no período de 26 a 29 de novembro, totalmente on-line e gratuito.

Os interessados podem se inscrever até o dia 23 de novembro, no site www.vale.com/atitudeambiental

Podem participar alunos universitários e de nível técnico com 18 anos ou mais, moradores da Grande Vitória (ES), de Governador Valadares (MG) e do Vale do Aço (MG).

Ideias inovadoras serão selecionadas pela Vale Crédito: Freepik

"Serão quatro dias de intenso aprendizado e troca de experiências entre os próprios estudantes e com especialistas de diferentes áreas. Na programação, palestras, mentorias com feras da inovação, do design e de empreendedorismo. É uma oportunidade única, de onde sairão projetos inovadores ou modelo de negócios que receberão recursos e mentorias.", disse Ed Lobo, nomeado em 2018 embaixador do Espírito Santo na área de inovação, que será um dos facilitadores do evento.

O hackathon terá a participação de Flavio Ortigao, cientista brasileiro que desenvolveu tecnologia que transforma plástico em hidrogênio e fundador da Recupera, empresa sediada na Eslovênia; e Juliana Lisboa, designer interdisciplinar, diretora criativa, co-fundadora da Inova-TE - Associação para inovação, e premiada com 1º lugar no Prêmio Oxford Design (2017).

O Desafio Atitude Ambiental é uma oportunidade para estudantes apresentarem projetos conectados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU). Eles terão que apresentar soluções inovadoras ou modelo de negócios que contribuam com a preservação da vida e da natureza, com propostas para melhorar o descarte irregular de resíduos sólidos, diminuir o lixo no mar e o atropelamento de animais.

"Em sua segunda edição, o evento on-line tem como objetivo estimular tecnologias e inovações voltadas para questões ambientais. A metodologia prevê uma imersão criativa para desenvolvimento de projetos, com treinamentos, palestras e mentorias para instigar os estudantes a contribuírem com melhorias em suas comunidades. A Vale acredita que quando um projeto sai do papel, ele se espalha, conquista novos agentes transformadores e faz a diferença no mundo", reforça Tânia Semedo, analista de Relações com Comunidades da Vale.