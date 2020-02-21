Vai ter que trabalhar no carnaval? Conheça seus direitos

Quem falta ao trabalho no carnaval pode ter o dia descontado Crédito: Bernardo Coutinho/Arquivo



Carnaval para muitos trabalhadores é sinônimo de festa e descanso. Contudo, por mais que os três dias de folia tenham entrado culturalmente para o nosso calendário, a terça-feira de carnaval e quarta-feira de cinzas não são feriados e o empregador pode até exigir que o dia seja trabalhado sem pagamento adicional.

"O carnaval é um costume. A folga é uma liberalidade da empresa. Para as empresas que eventualmente precisam da mão-de-obra do empregado nesse período, o ideal é fazer acordo para liberá-lo nesse dia e exigir que compense nos dias seguintes", explica Peterson Vilela, advogado trabalhista do L.O. Baptista Advogados.

Definidos por lei federal, os feriados nacionais são apenas: 1º de janeiro, 21 de abril, 1º de maio, 7 de setembro, 12 de outubro, 2 de novembro, 15 de novembro e 25 de dezembro.

O carnaval só é considerado feriado nos Estados ou municípios onde há lei específica nesse sentido, como é o caso do Rio de Janeiro, onde desde 2008 a data foi estabelecida como feriado estadual. O mesmo não acontece com o Espírito Santo. Nas cidades capixabas, a data é considerada apenas ponto facultativo. Mesmo em locais conhecidos pelas festas carnavalescas que arrastam multidões como Salvador, Belo Horizonte, Florianópolis e Olinda, não há lei determinando o feriado.

Quem foi escalado e pretende jogar tudo para o alto para cair na folia é bom tomar cuidado. Dependendo da situação, o trabalhador pode até ser demitido. "Dependendo da situação de cumulação de faltas reiteradas, a falta neste dia pode ser punida com demissão por justa causa", lembra o advogado Carlos Eduardo Amaral de Souza do escritório Cheim Jorge & Abelha Rodrigues Advogados Associados.

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