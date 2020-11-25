Usuários de Claro e Vivo relatam dificuldades para fazer ligações em Vitória

Telefonia móvel: dificuldades Crédito: Vladimir Gappov/Freepik

Usuários de telefonia móvel das operadoras Claro e Vivo no Espírito Santo tiveram dificuldades para fazer ligações nesta quarta-feira (25). Desde a manhã até o início da tarde, moradores de bairros em Vitória como Jardim Camburi e Jardim da Penha relataram que não conseguiam fazer ou receber ligações.

A principal dificuldade encontrada era ao fazer chamadas para números entre as operadoras, como de um celular Claro para um Vivo.

O analista de Marketing Weverton Campos, que é usuário da Claro, relatou que em sua casa, em Jardim da Penha, e no trabalho, na Enseada do Suá, ao tentar ligar o telefone nem chamava. "Já quando ligavam para mim o telefone ficava mudo. Tentei muitas vezes e nada", disse.

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com as operadoras para esclarecer sobre as queixas, mas ambas negaram que tenham ocorrido problemas com suas redes em Vitória e atribuíram a responsabilidade à concorrente.

Por meio de nota, a Claro informou que sua rede móvel opera normalmente em Vitória. Segundo a empresa haveria um problema na rede da outra operadora.