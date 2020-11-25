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Telefonia móvel

Usuários de Claro e Vivo relatam dificuldades para fazer ligações em Vitória

Moradores dos bairros Jardim Camburi, Jardim da Penha e Enseada do Suá, na Capital, reclamaram de problemas para conseguir fazer ou receber chamadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 18:47

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 18:47

Homem de terno no celular
Telefonia móvel: dificuldades Crédito: Vladimir Gappov/Freepik
Usuários de telefonia móvel das operadoras Claro e Vivo no Espírito Santo tiveram dificuldades para fazer ligações nesta quarta-feira (25). Desde a manhã até o início da tarde, moradores de bairros em Vitória como Jardim Camburi e Jardim da Penha relataram que não conseguiam fazer ou receber ligações.
A principal dificuldade encontrada era ao fazer chamadas para números entre as operadoras, como de um celular Claro para um Vivo.
O analista de Marketing Weverton Campos, que é usuário da Claro, relatou que em sua casa, em Jardim da Penha, e no trabalho, na Enseada do Suá, ao tentar ligar o telefone nem chamava. "Já quando ligavam para mim o telefone ficava mudo. Tentei muitas vezes e nada", disse. 
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com as operadoras para esclarecer sobre as queixas, mas ambas negaram que tenham ocorrido problemas com suas redes em Vitória e atribuíram a responsabilidade à concorrente.
Por meio de nota, a Claro informou que sua rede móvel opera normalmente em Vitória. Segundo a empresa haveria um problema na rede da outra operadora.
Já a Vivo afirmou que "se os clientes são da Claro, na móvel, isso não existe. O problema é de rede da Claro".

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