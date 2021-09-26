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Sinal analógico de TV será desligado no interior do Estado

As cidades de Linhares, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim passarão a receber somente o sinal digital a partir de 1° de dezembro

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 02:00

Jéssica Roscio Costa

Jéssica Roscio Costa

Publicado em 

26 set 2021 às 02:00
Desligamento sinal analógico em Linhares, Colatina e Cachoeiro.
Sinal analógico será desligado nas cidades de Colatina, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim no dia 1º de dezembro. Crédito: Divulgação.
No dia 1º de dezembro de 2021, o sinal analógico de TV será desligado nas cidades de Linhares, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim, que passarão a receber somente o sinal digital. O desligamento do sinal analógico já foi feito na Grande Vitória e agora esse processo está sendo iniciado no interior do Estado.
A mudança vai fazer com que a imagem e som sejam entregues ao telespectador com altíssima qualidade. Para quem está em casa, isso significa sem chuvisco e muito mais limpa. A maior parte do Espírito Santo, mais de 90%, já conta hoje com o sinal digital. O desligamento do sinal analógico é um processo que está acontecendo em todo o país e deve estar completo até o final de 2023.
“As cidades que terão o sinal analógico desligado em dezembro oferecem o sinal digital há muitos anos. Isso significa que a população pode assistir a TV Gazeta em alta resolução, com qualidade de vídeo e áudio surpreendentes. O sinal é gratuito e necessita apenas de uma tv com conversor digital e antena externa para garantir uma boa recepção”, explica Gabriel Moura, diretor de Operação e Programação da TV Gazeta.
Quem tem uma TV de tubo ou uma TV de tela plana mais antiga, que não tenha conversor interno, precisa comprar o aparelho externo com uma antena UHF. Quem tem o conversor acoplado à TV só precisa de uma antena.
Os consumidores que tiverem dúvidas sobre o desligamento podem ligar para a Central de Relacionamento da TV Gazeta (27) 3321-8699, de segunda a sexta de 8h às 18h, sábados de 8h às 14h, e feriados de 8h às 11h, ou acessar o site do Projeto Seja Digital.

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