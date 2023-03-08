Setor de serviços puxa economia do ES, que cresce pelo segundo ano seguido

Com crescimento de 8,9%, o setor de serviços impulsionou, mais uma vez, a economia capixaba, que teve expansão de 1,9% em 2022 , na comparação com 2021. É o segundo ano de resultado positivo desde o início da pandemia , que havia derrubado o desempenho dos segmentos em geral.

A expansão do setor foi puxada, sobretudo, pelos serviços prestados às famílias, que tiveram incremento de 20,4% no último ano. O grupo engloba alojamento, alimentação, academia de ginástica e salão de beleza, entre outros.

Aluno em esteira de academia de ginástica: crescimento do setor de serviços Crédito: Pexels

As atividades do comércio varejista ampliado ficaram praticamente estáveis, com acréscimo de 0,3% no ano. Embora o varejo restrito tenha apresentado avanço de 5,8% em 2022,o desempenho de veículos, motocicletas, partes e peças recuou 6,2%, amenizando o resultado como um todo.

A indústria geral, por sua vez, declinou 8,4%, contrabalanceando o resultado anual. O desempenho é influenciado, principalmente, pela indústria extrativa, que recuou 18,7%, em função das quedas na pelotização de minério de ferro (-6,3%), na produção de gás natural (-37,6%) e produção de petróleo (-34,6%).

Já as indústrias de transformação tiveram queda de 3,5%. O único segmento que apresentou crescimento anual foi a fabricação de celulose, papel e produtos de papel (7,3%).