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Aumento nas taxas

Serviços estaduais vão ficar mais caros em 2020 no ES

O Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) vai subir de R$ 3,4217 para R$ 3,5084 em 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2019 às 10:18

Publicado em 06 de Dezembro de 2019 às 10:18

Valores cobrados para tirar a carteira de motorista vão subir em 2020 Crédito: Reprodução
Tirar carteira de motorista e outros serviços estaduais vão ficar mais caros. É que passam a valer as novas bases do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) no dia 1º de janeiro de 2020. O valor sobe de R$ 3,4217 para R$ 3,5084.
O VRTE é utilizado para o cálculo das taxas de diversos serviços no Estado e os novos índices foram publicados em Diário Oficial no dia 6 de dezembro. Entre elas estão as que são pagas ao Detran, para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou renová-la. Os novos motoristas da categoria B (carro) deverão pagar R$ 378,90, R$ 9,36 a mais de taxa que no ano passado.
O novo referencial também altera os valores cobrados em cartórios para a emissão de certidões, como a de casamento e é utilizado pelo Estado no cálculo de taxas e na atualização monetária de impostos em atraso.

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