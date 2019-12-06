Serviços estaduais vão ficar mais caros em 2020 no ES

Tirar carteira de motorista e outros serviços estaduais vão ficar mais caros. É que passam a valer as novas bases do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) no dia 1º de janeiro de 2020. O valor sobe de R$ 3,4217 para R$ 3,5084.
O VRTE é utilizado para o cálculo das taxas de diversos serviços no Estado e os novos índices foram publicados em Diário Oficial no dia 6 de dezembro. Entre elas estão as que são pagas ao Detran, para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou renová-la. Os novos motoristas da categoria B (carro) deverão pagar R$ 378,90, R$ 9,36 a mais de taxa que no ano passado.
O novo referencial também altera os valores cobrados em cartórios para a emissão de certidões, como a de casamento e é utilizado pelo Estado no cálculo de taxas e na atualização monetária de impostos em atraso.