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Veja as datas

Número de feriadões nacionais vai quase dobrar em 2020

Há previsão no calendário de nove datas em que o dia de folga cai às segundas, terças, quintas ou sextas-feiras

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 06:10

Publicado em 

18 out 2019 às 06:10
Número de feriados prolongados vai dobrar em 2020 Crédito: Amarildo
Bom para quem quer descansar e viajar, motivo de reclamação para o comércio e indústria. Em 2020, o número de feriados nacionais prolongados (aqueles que são "emendáveis") será quase o dobro do que os previstos para este ano. Há previsão no calendário de nove datas em que o dia de folga cai às segundas, terças, quintas ou sextas-feiras. A portaria com todas as datas oficiais será divulgada até o final do ano pelo Ministério do Planejamento. Não estão contabilizados nesta lista os feriados estaduais e municipais de cada cidade.

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Veja como fica o calendário de feriados no Espírito Santo em 2020

VEJA ABAIXO AS DATAS DOS FERIADOS DE 2020

  1. Ano novo: 1º de janeiro | quarta-feira
  2. Carnaval: 24 a 26 de fevereiro | segunda-feira a quarta-feira
  3. Sexta-feira Santa: 10 de abril | sexta-feira
  4. Páscoa: 12 de abril | domingo
  5. Tiradentes: 21 de abril | terça-feira
  6. Dia do Trabalho: 1º de maio | sexta-feira
  7. Corpus Christi: 11 de junho | quinta-feira
  8. Independência do Brasil: 7 de setembro | segunda-feira
  9. Dia de Nossa Senhora Aparecida: 12 de outubro | segunda-feira
  10. Finados: 2 de novembro | segunda-feira

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