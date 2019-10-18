Número de feriadões nacionais vai quase dobrar em 2020

Bom para quem quer descansar e viajar, motivo de reclamação para o comércio e indústria. Em 2020, o número de feriados nacionais prolongados (aqueles que são "emendáveis") será quase o dobro do que os previstos para este ano. Há previsão no calendário de nove datas em que o dia de folga cai às segundas, terças, quintas ou sextas-feiras. A portaria com todas as datas oficiais será divulgada até o final do ano pelo Ministério do Planejamento. Não estão contabilizados nesta lista os feriados estaduais e municipais de cada cidade.
VEJA ABAIXO AS DATAS DOS FERIADOS DE 2020
- Ano novo: 1º de janeiro | quarta-feira
- Carnaval: 24 a 26 de fevereiro | segunda-feira a quarta-feira
- Sexta-feira Santa: 10 de abril | sexta-feira
- Páscoa: 12 de abril | domingo
- Tiradentes: 21 de abril | terça-feira
- Dia do Trabalho: 1º de maio | sexta-feira
- Corpus Christi: 11 de junho | quinta-feira
- Independência do Brasil: 7 de setembro | segunda-feira
- Dia de Nossa Senhora Aparecida: 12 de outubro | segunda-feira
- Finados: 2 de novembro | segunda-feira