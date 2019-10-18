Número de feriadões nacionais vai quase dobrar em 2020

Bom para quem quer descansar e viajar, motivo de reclamação para o comércio e indústria. Em 2020, o número de feriados nacionais prolongados (aqueles que são "emendáveis") será quase o dobro do que os previstos para este ano. Há previsão no calendário de nove datas em que o dia de folga cai às segundas, terças, quintas ou sextas-feiras. A portaria com todas as datas oficiais será divulgada até o final do ano pelo Ministério do Planejamento. Não estão contabilizados nesta lista os feriados estaduais e municipais de cada cidade.