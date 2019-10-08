Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Inova Serra

Serra oferece isenção de impostos para atrair empresas de tecnologia

Empresas que aderirem a programa lançado pela prefeitura vão ter isenção de impostos como IPTU, ISS e ITBI

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 18:49

Publicado em 

08 out 2019 às 18:49
Polo de tecnologia vai ser criado para desenvolver o setor no município da Serra Crédito: Pixabay
Com o objetivo de diversificar e fortalecer a economia local, o prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede), vai assinar nesta quarta-feira (09) decreto que cria o Polo InovaSerra. O decreto concede incentivos fiscais para as empresas do setor de tecnologia que se instalarem no município. 
A expectativa é de que até o fim do próximo ano dez novas empresas da área de inovação estejam instaladas na área. “A cidade necessita de um espaço dinâmico, que reúna produção acadêmica e empresas de base tecnológica e inovadoras no mesmo ambiente, desenvolvendo tecnologia tanto para exportação quanto para o que a cidade precisa”, disse o prefeito.

Veja Também

Chineses podem investir em instituto de tecnologia no ES

Empresa de tecnologia do ES abre vagas de emprego e estágio

Serra deve ganhar novo polo empresarial

“Acredito que o novo polo pode aquecer o mercado, barateando custos para as empresas locais, gerando emprego e renda para a população e aumentando a qualidade de vida das pessoas”, acrescentou Audifax.
Serão concedidos até 100% de desconto no Imposto sobre Propriedade Territorial e Predial Urbana (IPTU); redução de alíquota do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) e até 50% de isenção do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

Inova Serra

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico da Serra, José Eduardo Azevedo, a criação do polo de inovação é fruto do Programa Inova Serra, uma iniciativa conjunta da Prefeitura da Serra, Associação dos Empresários da Serra (Ases), Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) Serra e parceiros públicos e privados. Todos são co-fundadores do polo.

Veja Também

Devemos abraçar a tecnologia que vai transformar o mercado de trabalho

Tecnologia é capaz de mudar cultura administrativa do poder público

Azevedo afirmou que a área escolhida para implantação do polo é estratégica. "Escolhemos uma área com disponibilidade efetiva para implantação de empreendimentos, que vai do Ifes ao Polo Cercado da Pedra, agregando bairros como Morada de Laranjeiras e Civit II".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra Tecnologia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais
Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados