Seguro de vida e plano de previdência garantem recursos a herdeiros

Casal de idosos Crédito: Unsplash

Seguro de vida e previdência privada podem ser uma boa alternativa para quem quer evitar dor de cabeça para famílias após um dos provedores faltar é adoção de seguros. Os dois benefícios não entram no inventário e garante recursos enquanto outras questões são resolvidas.

No caso dos seguros de vida, a pessoa que contratar estabelece quem serão os beneficiados. A corretora de seguros faz o pagamento após a morte do titular. O dinheiro pode ser usado, por exemplo, para os filhos se manterem na escola e mesmo pagarem a faculdade.

As coberturas são contratadas de acordo com a necessidade do cliente e o preço é calculado com base na idade, sexo, profissão, estilo de vida, condições de saúde, entre outros fatores.

O beneficiário vai receber o pagamento no caso de morte natural ou acidental. É bom lembrar que o preço e as taxas cobradas vão variar de acordo com as coberturas selecionadas. Algumas seguradoras fazem restrições a pessoas a partir dos 60 anos.

Outra opção é o seguro de vida resgatável que oferece a possibilidade de receber parte do valor pago, conforme o prazo estabelecido, que pode variar de 5 a 30 anos, de acordo com a apólice. Neste caso, a mensalidade do seguro, pode ser maior em comparação ao seguro tradicional.

A previdência privada também é uma alternativa para quem quer dar uma garantia a mais para seus familiares. Basicamente, qualquer pessoa pode ser indicada como beneficiário e não precisa ser familiar ou herdeiro.