Saque-emergencial do FGTS: consulte o saldo de contas ativas e inativas

Governo começa a permitir novos saques do Fundo de Garantia na próxima segunda-feira, dia 15. Será permitido resgatar até R$ 1.045. Veja quantas contas você tem e qual o valor que conseguirá resgatar
Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2020 às 12:28

Dados do FGTS podem ser consultados em aplicativo e site da Caixa Crédito: Mikaella Campos
Caixa Econômica Federal começa a permitir na segunda-feira, dia 15, o saque-emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A forma de pagamento ainda não está fechada e o calendário de resgate não foi ainda divulgado pelo governo. Enquanto o tema aguarda uma definição, o trabalhador pode consultar o saldo que tem em sua poupança ativa ou inativa.
O governo vai autorizar o resgate de até R$ 1.045 por trabalhador. Quem tem mais de um vínculo terá o dinheiro debitado primeiro da conta com menor valor. Os descontos serão feitos de cada conta até que se complete o valor máximo autorizado para o saque.

SITE DA CAIXA

Por meio do site, o trabalhador tem acesso ao extrato do FGTS. Para quem já tem cadastro, é preciso ter em mãos o número do CPF ou NIS (Número de Inscrição Social, chamado também de PIS/Pasep. Quem ainda não se cadastrou pode fazer isso na mesma página, informando dados pessoais e criando uma senha. 
1- Acesso o site da Caixa clicando aqui
2- Clique em Benefícios e Programas, no canto superior esquerdo 
Passo a passo para acessar o saldo do FGTS no site da Caixa Econômica Federal Crédito: Reprodução/Site da Caixa
3- Na aba Benefícios do trabalhador, clique na primeira opção FGTS
4- No canto direito inferior da tela, clique na opção Acompanhe seu extrato
Confira passo a passo de como acessar o saldo do FGTS no site da Caixa Crédito: Reprodução/Site da Caixa
5- Se você já tem cadastro, ele vai informar o CPF ou NIS, além da senha. Caso ainda não tenha, ele precisará fazer o cadastro clicando em "Cadastrar/Esqueci senha"
6- Após cadastro, você vai ter que voltar a tela inicial e preencher o CPF e a senha cadastrada e então acessar o extrato

MENSAGEM VIA CELULAR

Outra opção é receber notificações da Caixa por meio de SMS. Quem optar por esta opção vai receber torpedos com informações sobre o valor de depósito mensal feito pelo empregador, além do saldo atualizado com juros e atualizações. O cadastro é gratuito. Confira passo a passo como cadastrar seu telefone para receber as mensagens:
1- Acesse o site da Caixa aqui
2- O trabalhador vai ser direcionado para a página de cadastro/acesso do extrato
3- Informe o número do NIS ou CPF e clique em cadastrar senha
4- Leia o regulamento e clique em "aceito"
5- Preencha os dados pessoais e crie uma senha com até 8 dígitos, contendo letras e números
6- Após cadastro, você poderá fazer o login, preenchendo seu CPF ou NIS e a senha cadastrada

CONSULTA DO SALDO PELO APLICATIVO DO FGTS

Uma terceira opção para acessar o saldo é por meio do aplicativo do FGTS da Caixa, que pode ser baixado no Google Play ou na Apple Store. Para quem já tem cadastro no site da caixa, basta utilizar as mesmas informações de Login. Para quem ainda não tem, será preciso iniciar o cadastro. Confira passo a passo:
1- Clique em "Cadastre-se" e preencha seu CPF, nome completo, data de nascimento e e-mail. Depois escolha uma senha e confirme
2- Após o cadastro, faça o login digitando seu CPF e senha
3- No primeiro acesso será preciso confirmar ou atualizar o seu endereço. Agora você poderá consultar as contas de FGTS, assim como o seu saldo e os depósitos feitos.

