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Dinheiro na mão

Saque do auxílio emergencial é liberado para nascidos em agosto nesta terça (11)

Auxílio que foi depositado pela Caixa no dia 22 de abril agora pode ser sacado ou transferido. Os valores podem variar de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar. Veja o calendário

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 18:11

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

10 mai 2021 às 18:11
*** FOTO DE ARQUIVO *** SÃO PAULO, SP, 21.08.2019 - Still dinheiro. CÃ©dulas. Real. (foto Gabriel Cabral/Folhapress)
Dinheiro: auxílio emergencial é liberado para saque Crédito: Gabriel Cabral/Folhapress
Caixa Econômica Federal vai liberar nesta terça-feira (11) o saque em dinheiro da primeira parcela do auxílio emergencial para os nascidos em agosto. Esses beneficiários vão poder sacar ou transferir os valores, que podem variar de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar.
O auxílio foi depositado no dia 22 de abril para os aniversariantes de agosto, mas, até agora, só era possível movimentar o benefício pelo aplicativo Caixa Tem. Para ter o dinheiro em mãos basta comparecer às Lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou nas agências do banco.

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Ainda serão pagas outras três parcelas nos meses de maio, junho e julho, totalizando quatro no final dos pagamentos. A segunda parcela já começa a ser paga a partir do dia 16 de maio.
Os valores podem mudar de acordo com a composição do núcleo familiar. As famílias em geral vão receber R$ 250; já as famílias chefiadas por uma mulher vão receber R$ 375 e pessoas que moram sozinhas vão receber R$ 150.

VEJA OS CALENDÁRIOS

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