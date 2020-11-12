Salário dos trabalhadores do comércio do ES terá reajuste de 3,88%

Loja na avenida Expedito Garcia, em Cariacica: trabalhadores do comércio terão aumento Crédito: Ricardo Medeiros

3,88% a partir do próximo pagamento, que ocorre no final deste mês. O novo valor foi pactuado em convenção coletiva realizada nesta semana e vale até outubro de 2021, quando uma nova assembleia será realizada. O salário dos trabalhadores do comércio do Espírito Santo terá reajuste dea partir do próximo pagamento, que ocorre no final deste mês. O novo valor foi pactuado em convenção coletiva realizada nesta semana e vale até outubro de 2021, quando uma nova assembleia será realizada.

Com isso, o piso salarial dos comerciários terá um aumento de R$ 46,10 em relação ao praticado até o momento, indo para R$ 1.188,31.

O reajuste salarial superou a inflação acumulada em 2020. De acordo com dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medido pelo IBGE , na Grande Vitória a inflação acumulada, de janeiro a outubro, foi de 2,68%. Já no Brasil ficou em 2,22%. De acordo com a última pesquisa Focus do Banco Central , a meta de inflação para este ano é de 4%.

Os termos da convenção coletiva que vale até 2021 já estavam pré-acordados entre representantes de patrões e empregados. O acordo assinado no ano passado tem validade de dois anos, ou seja, até ano que vem. Porém, algumas cláusulas teriam atualização neste ano, como o reajuste salarial e remuneração de feriados dos empregados.

Arquivos & Anexos Convenção coletiva dos comerciários 2019-2021 Tamanho do arquivo: 982kb Baixar

Segundo o acordo, a remuneração dos empregados que trabalharem em feriados não poderá ser inferior a R$ 86,40. Além disso, não poderá ser exigido que eles trabalhem nos dias 25 de dezembro (Natal) e 1º de janeiro (Ano Novo), em 2020, e 1º de maio de 2021 (dia do trabalho). Também não poderão trabalhar nos dias das eleições.