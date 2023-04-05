Rede Gazeta e Fonte Hub iniciam projeto piloto para startups; conheça

Startups começam a trabalhar nas salas e coworking do Fonte a partir dessa segunda (03) Crédito: Caroline Mauri

A caminho de celebrar seu primeiro ano de funcionamento em junho, o Fonte – hub de inovação da Rede Gazeta – passa a ver seu espaço mais movimentado a partir dessa segunda-feira (03). O local ganha novos residentes e, além disso, as startups fazem parte de um programa piloto da Rede Gazeta com um pacote de vantagens desenhado especialmente para este tipo de negócio.

O projeto tem o objetivo de utilizar nossa força em comunicação para entregar valor às startups no desenvolvimento de seus negócios de forma estratégica no mercado capixaba, especialmente no relacionamento da marca com seu público-alvo. Beer Funding, Bizbuilder, EasyBee, GreenEcobank, Luma, Medtaxing, Takeat e Wine Funding são as oito participantes do piloto.

“Estamos muito felizes com esse novo projeto idealizado pela Leticia (Lima), e que rapidamente contou com muito apoio de várias equipes da empresa, desde o jurídico até a área comercial. Ao oferecermos alguns benefícios e conectarmos startups com outros parceiros do Fonte, estamos plantando uma sementinha de relacionamento com empresas que tem muito futuro e, simultaneamente, aprendendo como agregar mais valor para elas e muitas outras que virão no futuro. É um programa GANHA-GANHA-GANHA-GANHA para Gazeta, startups, parceiros do Fonte e para todo o amadurecimento do ecossistema de empreendedorismo e inovação do Brasil”, destaca o diretor de Inovação e Novos Negócios da Rede, Dudu Lindenberg.

Com quatro diferentes planos, o programa se baseia em cinco pilares: capacitação, conexão, mídia, estrutura e vantagens. Tais pontos englobam oportunidades como suporte no desenvolvimento da marca, participação em eventos da Rede, desconto para anunciar nos veículos da casa, conteúdo patrocinado, Clube A Gazeta, coworking do Fonte e muito mais.

“A proposta elaborada foi construída ouvindo as startups para conseguir atender esses nossos parceiros, buscando entender suas necessidades. A ideia é potencializar o negócio delas por meios de conexões e conhecimento que conquistamos ao longo da trajetória de todos esses 95 anos atuando em comunicação nos mais diferentes formatos”, pontua a gerente de Desenvolvimento Comercial, Carla Sobreira.

“Mãe” do projeto, a gerente de Inovação, Letícia Lima, ressalta que o piloto também é o “nascimento” da primeira comunidade do Fonte. “Temos a visão de ampliar pra novas comunidades, relacionadas ao marketing, como agências, e também relacionadas à produção de conteúdo. Para isso, vamos começar com startups, neste piloto que é uma cocriação multidisciplinar, como tudo na inovação deve ser, entre nossas áreas e as startups, com cada entrega pensada nos desafios que foram trazidos”.