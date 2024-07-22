Rafael Furlanetti, sócio da XP, é o mais novo colunista de A Gazeta

O sócio e diretor Institucional da XP Investimentos, Rafael Furlanetti, é o mais novo colunista de A Gazeta. A estreia dele está marcada para quarta-feira (24). "Temos um empresariado de muita qualidade no Brasil. Empresários que apostam tudo neste país. Minha profissão me permite conhecer ótimas histórias, que me impactam e transformam. A minha coluna em A Gazeta servirá para eu contar histórias transformadoras. Se eu conseguir, com essas referências, mudar a vida de um jovem capixaba, já me darei por satisfeito".
Furlanetti, de 37 anos, é nascido em São Gabriel da Palha, Noroeste do Espírito Santo. Muito embora tenha uma agenda para lá de cheia, não deixa de vir ao Estado. Aliás, faz questão. "Eu mantenho as minhas raízes, estou sempre por dentro do que acontece no Espírito Santo e lá na minha cidade. Cultivo as amizades que tenho desde os tempos de escola. A minha mãe é professora, não há caminho de sucesso fora da educação. Me lembro de uma palestra de Dário Martinelli, o pai do café conilon, na minha escola. Veio contar aquelas histórias todas e, no meio daquele mundo, falou do mercado internacional do café, como que impactava a vida lá da nossa cidade. Eu nem sabia que havia um mercado de commodities, foi a palestra do seu Dário que me abriu este mundo. Com certeza foi a semente que me fez chegar onde estou. Quero tentar fazer em A Gazeta o que o seu Dário fez comigo lá atrás".
A coluna, que será quinzenal, também vai se aprofundar na economia e no mundo dos negócios. Para o diretor de Jornalismo de A Gazeta, Abdo Chequer, a chegada de Furlanetti ao time de colunistas serve de inspiração e contribui para ampliar o debate sobre assuntos que afetam diretamente as pessoas. "A economia está presente na rotina de todos e, mesmo sem perceber, somos impactados por ela na condição de consumidores, contribuintes e cidadãos. Refletir sobre esses efeitos permite tomar boas decisões. Por isso é ótimo ter conosco a experiência e o conhecimento de Furlanetti", pontua Abdo Chequer.