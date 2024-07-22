Rafael Furlanetti, sócio da XP, é o mais novo colunista de A Gazeta

A coluna, que será quinzenal, também vai se aprofundar na economia e no mundo dos negócios. Para o diretor de Jornalismo de A Gazeta, Abdo Chequer, a chegada de Furlanetti ao time de colunistas serve de inspiração e contribui para ampliar o debate sobre assuntos que afetam diretamente as pessoas. "A economia está presente na rotina de todos e, mesmo sem perceber, somos impactados por ela na condição de consumidores, contribuintes e cidadãos. Refletir sobre esses efeitos permite tomar boas decisões. Por isso é ótimo ter conosco a experiência e o conhecimento de Furlanetti", pontua Abdo Chequer.