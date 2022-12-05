Quando vale a pena o aposentado pedir revisão da vida toda ao INSS

Analise sua situação antes de pedir a revisão
Na prática, pedir a “revisão da vida toda” vale a pena para o trabalhador que recebia salários altos entre 1994 e 1999.
Quem começou a trabalhar ganhando muito pouco e só depois de 1999 passou a ter um bom salário pode não ter direito a reajustes, ou até ter o benefício reduzido caso a revisão para a vida toda seja aplicada.
A revisão é automática?
Quais são os critérios para solicitar a revisão da vida toda?
- Ter se aposentado (recebido o primeiro pagamento de aposentadoria) há menos de dez anos. Depois disso, caduca o prazo para ter direito à revisão de benefício.
- Ter se aposentado antes do início da última reforma da Previdência, ou seja, antes de novembro de 2019.
- Ter começado a trabalhar de maneira formal (ou seja, com carteira de trabalho assinada ou contribuindo para o INSS como autônomo) antes de julho de 1994.
O que orientam os especialistas
- Caso atenda ou acredite que atenda aos critérios, procure um especialista jurídico para confirmar e simular como ficaria o benefício caso sejam consideradas, também, as contribuições feitas antes de julho de 1994. Em alguns casos, o novo valor pode ser ainda menor, e o aposentado pode acabar prejudicado se pedir a revisão.
- Feito isso, solicite a revisão ao INSS. Caso o instituto negue, a solicitação deve ser feita judicialmente.