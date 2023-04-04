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Proximidade com a equipe para ter mais qualidade na indústria de alimentos

Manter ambiente familiar em que a marca foi criada é estratégia da Kajory para ser competitiva no mercado diante de grandes empresas

Publicado em 

04 abr 2023 às 01:30

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 01:30

Kajory planeja expandir a venda de produtos para diferentes locais do país
Kajory planeja expandir a venda de produtos para diferentes locais do país Crédito: Kajory/Divulgação
Simplicidade, cuidado e atenção à qualidade do produto. Desde o início, no quintal de uma casa na Barra do Jucu, em Vila Velha, até o momento, esses são os princípios que a Kajory Alimentos busca entregar em cada uma de suas bandejas. Com a comercialização de alimentos resfriados, a empresa tem como conceito de inovação a busca por mais praticidade dentro das cozinhas que recebem os seus produtos.
Uma das principais medidas adotadas é a utilização de um sistema integrado de gestão empresarial, o Sankhya. A partir dele, são gerados modelos de produtividade, que ajudam quem está à frente da linha de produção a entender fatores como o custo final do produto, os custos diários com mão de obra e o desempenho da linha industrial, que chega a ter 70% de rentabilidade.
Fora isso, vale mencionar também que a empresa tem investido em uma nova matriz energética, tendo um parque solar para atender às necessidades da fábrica. Ao todo, são 4.700m² de área solar, que se mostra suficiente para cobrir o custo energético de toda a operação.

Não é apenas da tecnologia que vem a inovação na empresa. Segundo o diretor e fundador da Kajory, Ricardo Valadares, para gerar um produto de qualidade e garantir a competitividade em um segmento que envolve grandes empresas, manter o ambiente familiar em que a marca foi criada também é essencial.
“Todos os processos e a linha de trabalho envolvem muita gente e temos um carinho com as reais necessidades do funcionário. Com isso, você passa a ter mais respeito”, argumenta.
diretor e fundador da Kajory, Ricardo Valadares
Ricardo Valadares, diretor e fundador da Kajory: "Todos os processos e a linha de trabalho envolvem muita gente" Crédito: Kajory/Divulgação
Ricardo lembra de uma fala dita aos seus colaboradores em determinada ocasião. “Isso é uma empresa. Ela depende de vocês. Aqui, vivemos em família. Começamos a empresa com oito colaboradores e hoje temos 300. Conheço cada um deles pelo nome”.
Cuidado que remonta à origem da empresa, fundada em 1988 por Ricardo junto aos irmãos Carlos e José Valadares. O negócio começou mesmo sem ter uma marca e era conhecido por ser a empresa de “frango sem nome”. Ricardo revela que o início foi difícil, mas a persistência dele e também dos sócios foi o que garantiu o sucesso do empreendimento.

Hoje, a Kajory busca se tornar mais rápida e pronta para as novas necessidades do mercado. Os próximos passos são oferecer produtos em bandejas, com garantia de um prazo de validade muito maior para o consumidor. Outro plano da empresa é expandir para diferentes locais do país.
Na parte ambiental, a empresa também tem feito a diferença com outras formas de aproveitar a água usada no processo industrial. Toda a água utilizada na empresa é tratada internamente. Após o consumo, passa por um processo de decantação e é devolvida ao Rio Jucu, uma das principais fontes hídricas do Espírito Santo.

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