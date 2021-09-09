Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crise política

Protesto de caminhoneiros: saiba a situação das BRs que cortam o ES

Manifestantes continuam em principais pontos das rodovias federais, mas não tem ocorrido bloqueio para carros de passeio e caminhões que transportam alimentos e combustíveis
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

09 set 2021 às 09:10

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 09:10

Caminhoneiros parados no km 137 da BR 101, em Linhares Crédito: Vinícius Teixeira
Iniciado no feriado de independência, a manifestação dos caminhoneiros entra no terceiro dia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há interdições nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo. A reportagem retornou a alguns pontos na manhã desta quinta-feira (9) e constatou que alguns motoristas que não quiseram aderir ao movimento foram liberados para seguir viagem.
Em Cachoeiro do Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no km 414 da BR 101, na região da Safra, próximo a um posto da PRF, os manifestantes tentaram bloquear a via com cones por volta das 8h da manhã. Os policiais rodoviários impediram a ação. De acordo com informações da TV Gazeta Sul, que esteve no local, os caminhoneiros que não quiseram aderir à manifestação foram liberados, e os que estão chegando na via não estão sendo impedidos de seguir viagem. Não há mais engarrafamento.
No município de Linhares, no Norte capixaba, no km 137 da BR 101, a PRF afirmou que caminhoneiros também foram liberados na manhã desta quinta-feira (9). O trânsito está fluindo normalmente para carros de passeio, caminhões com cargas perecíveis, animais vivos ou com combustível. Na tarde de ontem, uma equipe da TV Gazeta Norte flagrou um motorista entregando os documentos aos manifestantes e sendo obrigado a parar.
Em Viana, na Região Metropolitana de Vitória, no km 306 da BR 101, os caminhoneiros também puderam seguir viagem e foram liberados. Já no km da BR 262, no mesmo município, a reportagem de A Gazeta constatou um número menor de caminhões parados e outros caminhoneiros seguindo viagem normalmente pela via. 
Km 17 da BR 262, em Viana Crédito: Fernando Madeira

OUTROS PONTOS

Levantamento da Eco 101, concessionária que administra a BR 101, mostra que na manhã desta quinta-feira (9) os manifestantes se concentravam em nove pontos diferentes e que a manifestação em Aracruz, no Norte do Estado, foi encerrada. A empresa informou que há pontos de manifestação ao longo da BR 101, mas sem bloqueios para carros de passeio, veículos de cargas perigosas e de alimentos perecíveis.
  • Locais com manifestação na BR 101:
  • Km 137 em Linhares
  • Km 204 em João Neiva
  • Km 214 em Ibiraçu
  • Km 247 em Serra
  • Km 306 em Viana
  • Km 372 em Iconha
  • Km 414 em Itapemirim
  • Km 426 em Atílio Vivácqua
  • Km 451 em Mimoso do Sul
Já a PRF afirmou que não há pontos de interdição nas rodovias federais que cortam o Estado e afirmou que os policiais continuam nos trechos assegurando a fluidez do trânsito.

LEIA MAIS SOBRE A SITUAÇÃO NAS RODOVIAS NO ES

Protesto atrasa abastecimento e deixa alguns postos sem combustível no ES

Entenda a situação dos protestos de caminhoneiros nas estradas e impactos no ES

Caminhoneiros protestam em 7 Estados e no ES; PRF atua para liberar fluxo

Caminhoneiros protestam em rodovias do ES e em mais dois Estados

Caminhoneiros são parados por manifestantes em pontos da BR 101 no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Protestos ES Sul ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suspeito de assaltar taxista é preso durante velório no Norte do ES
Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados