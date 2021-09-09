Protesto de caminhoneiros: saiba a situação das BRs que cortam o ES

Iniciado no feriado de independência, a manifestação dos caminhoneiros entra no terceiro dia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há interdições nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo. A reportagem retornou a alguns pontos na manhã desta quinta-feira (9) e constatou que alguns motoristas que não quiseram aderir ao movimento foram liberados para seguir viagem.
Em Cachoeiro do Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no km 414 da BR 101, na região da Safra, próximo a um posto da PRF, os manifestantes tentaram bloquear a via com cones por volta das 8h da manhã. Os policiais rodoviários impediram a ação. De acordo com informações da TV Gazeta Sul, que esteve no local, os caminhoneiros que não quiseram aderir à manifestação foram liberados, e os que estão chegando na via não estão sendo impedidos de seguir viagem. Não há mais engarrafamento.
No município de Linhares, no Norte capixaba, no km 137 da BR 101, a PRF afirmou que caminhoneiros também foram liberados na manhã desta quinta-feira (9). O trânsito está fluindo normalmente para carros de passeio, caminhões com cargas perecíveis, animais vivos ou com combustível. Na tarde de ontem, uma equipe da TV Gazeta Norte flagrou um motorista entregando os documentos aos manifestantes e sendo obrigado a parar.
Em Viana, na Região Metropolitana de Vitória, no km 306 da BR 101, os caminhoneiros também puderam seguir viagem e foram liberados. Já no km da BR 262, no mesmo município, a reportagem de A Gazeta constatou um número menor de caminhões parados e outros caminhoneiros seguindo viagem normalmente pela via.
OUTROS PONTOS
Levantamento da Eco 101, concessionária que administra a BR 101, mostra que na manhã desta quinta-feira (9) os manifestantes se concentravam em nove pontos diferentes e que a manifestação em Aracruz, no Norte do Estado, foi encerrada. A empresa informou que há pontos de manifestação ao longo da BR 101, mas sem bloqueios para carros de passeio, veículos de cargas perigosas e de alimentos perecíveis.
- Locais com manifestação na BR 101:
- Km 137 em Linhares
- Km 204 em João Neiva
- Km 214 em Ibiraçu
- Km 247 em Serra
- Km 306 em Viana
- Km 372 em Iconha
- Km 414 em Itapemirim
- Km 426 em Atílio Vivácqua
- Km 451 em Mimoso do Sul
Já a PRF afirmou que não há pontos de interdição nas rodovias federais que cortam o Estado e afirmou que os policiais continuam nos trechos assegurando a fluidez do trânsito.