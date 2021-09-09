Protesto de caminhoneiros: saiba a situação das BRs que cortam o ES

9h - Manifestações encerradas: ✅Km 181, Aracruz Pontos em andamento na BR-101/ES/BA sem interdição da pista: ?Km 137, Linhares ?Km 203, J. Neiva ?Km 214, Ibiraçu ?Km 247, Serra ?Km 305, Viana ?Km 372, Iconha ?Km 414, Itapemirim ?Km 426, A. Vivacqua ?Km 451, M. do Sul

Já a PRF afirmou que não há pontos de interdição nas rodovias federais que cortam o Estado e afirmou que os policiais continuam nos trechos assegurando a fluidez do trânsito.