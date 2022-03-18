Lançado nesta quinta-feira (17), o Area 9, novo programa de inovação aberta do Espírito Santo, já está recebendo inscrições de startups interessadas em participar do programa. Os inscritos passarão por uma fase de diagnóstico para identificar em qual fase do negócio estão e como podem ser ajudados pelo projeto. Não há limite de startups cadastradas e as inscrições podem ser feitas no site do Base27.
Programa de conexão entre startups e empresas do ES abre inscrições
Pensado para fomentar o empreendedorismo e o ecossistema de inovação capixaba, o Area 9 funcionará como uma rede de apoio para novos negócios, conectando atores importantes em diferentes fases do processo de amadurecimento, como outras startups, empresas e aceleradoras. No programa, as startups participarão de desafios de inovação, trilhas de desenvolvimento e capacitação, meetups e rodadas de pitch, dentre outros.
O programa foi anunciado nesta quinta-feira (17), em Vitória, e marca o começo da parceria entre a Rede Gazeta e o hub de inovação Base27. A partir de agora, o grupo de comunicação passa a ser mantenedor do hub e patrocinador do projeto Area 9. “A Rede Gazeta sempre foi inovadora, caso contrário não chegaria seus 93 anos. Agora, com esse projeto, passamos a incentivar mais a inovação e a buscar outros negócios para que a gente possa crescer ainda mais. O propósito de contribuir para o desenvolvimento do Estado foi o que fez nos aproximarmos nessa parceria”, avalia Marcello Moraes, diretor-geral da Rede Gazeta.
Com o Area 9, o Espírito Santo se fortalece como ecossistema de inovação, acredita a diretora de Inovação do Base27, Michelle Janovik. “Eu vejo essa parceria como uma forma muito clara de fortalecer o ecossistema. O que queremos é aparecer no mapa da inovação do mundo. Precisamos unir forças para sermos maiores, mais fortes e mais engajados. O que queremos é engajar pessoas, startups e instituições, que as empresas aprendam a fazer inovação na prática.”
O AREA 9
O Area 9 começa a funcionar como programa e a receber inscrições de startups, mas o espaço físico será inaugurado em junho, em uma área de quase 800m² na sede da Rede Gazeta, na Capital. O coworking terá salas de projetos, sala de brainstorm, sala de podcast, cabines de reuniões e outros espaços para produção de conteúdo e colaboração.
“O Area 9 surgiu para criar um novo modelo de interação entre empresas, startups e outras organizações do ecossistema. Além dos desafios de inovação aberta, ele preza pelo desenvolvimento do negócio da startup e também pelas conexões, para isso vamos ter o espaço físico todo pensado para as necessidades de uma startup”, detalha a analista de Projetos e Inovação do Base27 e líder do projeto, Pollyana Rosa.