Rede Gazeta e Base27 se unem em programa de inovação aberta Area 9 Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. Programa de conexão entre startups e empresas do ES abre inscrições

Pensado para fomentar o empreendedorismo e o ecossistema de inovação capixaba, o Area 9 funcionará como uma rede de apoio para novos negócios, conectando atores importantes em diferentes fases do processo de amadurecimento, como outras startups, empresas e aceleradoras. No programa, as startups participarão de desafios de inovação, trilhas de desenvolvimento e capacitação, meetups e rodadas de pitch, dentre outros.

Base27. A partir de agora, o grupo de comunicação passa a ser mantenedor do hub e patrocinador do projeto Area 9. “A Rede Gazeta sempre foi inovadora, caso contrário não chegaria seus 93 anos. Agora, com esse projeto, passamos a incentivar mais a inovação e a buscar outros negócios para que a gente possa crescer ainda mais. O propósito de contribuir para o desenvolvimento do Estado foi o que fez nos aproximarmos nessa parceria”, avalia Marcello Moraes, diretor-geral da Rede Gazeta. O programa foi anunciado nesta quinta-feira (17), em Vitória, e marca o começo da parceria entre a Rede Gazeta e o hub de inovação. A partir de agora, o grupo de comunicação passa a ser mantenedor do hub e patrocinador do projeto Area 9. “A Rede Gazeta sempre foi inovadora, caso contrário não chegaria seus 93 anos. Agora, com esse projeto, passamos a incentivar mais a inovação e a buscar outros negócios para que a gente possa crescer ainda mais. O propósito de contribuir para o desenvolvimento do Estado foi o que fez nos aproximarmos nessa parceria”, avalia Marcello Moraes, diretor-geral da Rede Gazeta.

Com o Area 9, o Espírito Santo se fortalece como ecossistema de inovação, acredita a diretora de Inovação do Base27, Michelle Janovik. “Eu vejo essa parceria como uma forma muito clara de fortalecer o ecossistema. O que queremos é aparecer no mapa da inovação do mundo. Precisamos unir forças para sermos maiores, mais fortes e mais engajados. O que queremos é engajar pessoas, startups e instituições, que as empresas aprendam a fazer inovação na prática.”

Marcello Moraes, diretor-geral da Rede Gazeta, discursa em lançamento do novo espaço de inovação aberta Area 9 Crédito: Carlos Alberto Silva

O AREA 9

O Area 9 começa a funcionar como programa e a receber inscrições de startups, mas o espaço físico será inaugurado em junho, em uma área de quase 800m² na sede da Rede Gazeta, na Capital. O coworking terá salas de projetos, sala de brainstorm, sala de podcast, cabines de reuniões e outros espaços para produção de conteúdo e colaboração.