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Instabilidade

Problema técnico faz serviços virtuais do Banestes ficarem fora do ar

Clientes encontraram dificuldades no acesso ao aplicativo e internet banking do banco capixaba na tarde desta quarta-feira (7) após "incidente tecnológico". Problema já foi corrigido

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 17:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2021 às 17:35
Banestes vai lançar agência 100% digital
Internet banking e app do Banestes apresentam instabilidade nesta quarta-feira (7) Crédito: Rafael Braz

Atualização

07/07/2021 - 6:35
Por volta das 18h30 desta quarta-feira (7), o Banestes informou que o problema foi corrigido e os serviços normalizados.
Clientes do Banestes que tentaram utilizar os serviços eletrônicos do banco na tarde desta quarta-feira (7) encontraram os sistemas fora do ar. Segundo a instituição, trata-se de  um incidente tecnológico que está causando lentidão e interrupção temporária em alguns serviços digitais, como o aplicativo e internet banking.
O problema foi detectado às 17h18 e, de acordo com o banco, as equipes técnicas já estão atuando com prontidão para a normalização dos acessos e dos serviços. "A previsão é que tudo se normalize em 30 minutos", informou.
O Banestes ainda destacou que "todos os clientes que precisarem poderão receber o devido suporte das equipes das agências e dos canais oficiais de atendimento do Banestes".
Por volta de 18h30, o Banestes informou que o problema foi corrigido e os serviços normalizados.

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