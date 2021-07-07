Problema técnico faz serviços virtuais do Banestes ficarem fora do ar

Atualização
07/07/2021 - 6:35
Por volta das 18h30 desta quarta-feira (7), o Banestes informou que o problema foi corrigido e os serviços normalizados.
Clientes do Banestes que tentaram utilizar os serviços eletrônicos do banco na tarde desta quarta-feira (7) encontraram os sistemas fora do ar. Segundo a instituição, trata-se de um incidente tecnológico que está causando lentidão e interrupção temporária em alguns serviços digitais, como o aplicativo e internet banking.
O problema foi detectado às 17h18 e, de acordo com o banco, as equipes técnicas já estão atuando com prontidão para a normalização dos acessos e dos serviços. "A previsão é que tudo se normalize em 30 minutos", informou.
O Banestes ainda destacou que "todos os clientes que precisarem poderão receber o devido suporte das equipes das agências e dos canais oficiais de atendimento do Banestes".
Por volta de 18h30, o Banestes informou que o problema foi corrigido e os serviços normalizados.