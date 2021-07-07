Problema técnico faz serviços virtuais do Banestes ficarem fora do ar

Por volta das 18h30 desta quarta-feira (7), o Banestes informou que o problema foi corrigido e os serviços normalizados.

O problema foi detectado às 17h18 e, de acordo com o banco, as equipes técnicas já estão atuando com prontidão para a normalização dos acessos e dos serviços. "A previsão é que tudo se normalize em 30 minutos", informou.