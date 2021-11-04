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Pesquisa em supermercados

Preços do pó de café têm diferença de até R$ 4,40 em Linhares

O preço mais baixo identificado foi R$ 2,19, já o maior, R$ 6,59 – uma diferença de mais de 200%. Pesquisa foi realizada pelo Procon Municipal no último dia 1°
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

04 nov 2021 às 17:01

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 17:01

O preço de um pacote de 250 gramas de café em pó pode ter uma variação de mais de 200% entre os supermercados de Linhares, no Norte do Estado. É o que aponta o resultado da pesquisa comparativa de preços de itens de primeira necessidade, divulgado nesta quinta-feira (4) pelo Procon Municipal. O preço mais baixo identificado foi R$ 2,19, já o maior, R$ 6,59 — uma diferença de R$ 4,40, considerando o menor preço em cada estabelecimento.

Arquivos & Anexos

Pesquisa comparativa de preços de produtos em supermercados de Linhares

A pesquisa foi realizada pelo Procon de Linhares em 1º de novembro de 2021
Tamanho do arquivo: 345kb
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A pesquisa comparativa é realizada semanalmente pelo Procon de Linhares em sete supermercados do município. Segundo o diretor do órgão, Geraldo Roza, o objetivo é deixar os consumidores atentos às variações de preço e oferecer uma referência no momento da compra.
Ele afirma que pesquisar os preços antes da compra pode reduzir o impacto financeiro no orçamento das famílias, sobretudo as de baixa renda. “A nossa dica é que o consumidor pesquise e busque o menor preço, se ele quer economizar. Mas é importante que fique atento também à qualidade do produto”, alerta o diretor do Procon de Linhares.
Geraldo Roza explica que a variação de preços é comum. “O mercado oferece preços variados na hora da compra, seja devido a promoções, diversificação da qualidade e também de marcas”, aponta.
Pesquisa Procon de Linhares aponta diferença de mais de 200% no preço do café em pó Crédito: Divulgação | Prefeitura de Linhares
Além do café, outro produto que também está bem presente na mesa do consumidor e apresenta representativa variação é o pote de manteiga (200g). O valor do produto varia entre R$ 5,99 e R$ 8,09, uma diferença de R$ 3,10. Já o preço do quilo do tomate pode ser encontrado por até R$ 9,99, dependendo do estabelecimento. 

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