Preços do pó de café têm diferença de até R$ 4,40 em Linhares

O preço de um pacote de 250 gramas de café em pó pode ter uma variação de mais de 200% entre os supermercados de Linhares , no Norte do Estado. É o que aponta o resultado da pesquisa comparativa de preços de itens de primeira necessidade, divulgado nesta quinta-feira (4) pelo Procon Municipal. O preço mais baixo identificado foi R$ 2,19, já o maior, R$ 6,59 — uma diferença de R$ 4,40, considerando o menor preço em cada estabelecimento.

Arquivos & Anexos Pesquisa comparativa de preços de produtos em supermercados de Linhares A pesquisa foi realizada pelo Procon de Linhares em 1º de novembro de 2021 Tamanho do arquivo: 345kb Baixar

A pesquisa comparativa é realizada semanalmente pelo Procon de Linhares em sete supermercados do município. Segundo o diretor do órgão, Geraldo Roza, o objetivo é deixar os consumidores atentos às variações de preço e oferecer uma referência no momento da compra.

Ele afirma que pesquisar os preços antes da compra pode reduzir o impacto financeiro no orçamento das famílias, sobretudo as de baixa renda. “A nossa dica é que o consumidor pesquise e busque o menor preço, se ele quer economizar. Mas é importante que fique atento também à qualidade do produto”, alerta o diretor do Procon de Linhares.

Geraldo Roza explica que a variação de preços é comum. “O mercado oferece preços variados na hora da compra, seja devido a promoções, diversificação da qualidade e também de marcas”, aponta.

Pesquisa Procon de Linhares aponta diferença de mais de 200% no preço do café em pó Crédito: Divulgação | Prefeitura de Linhares