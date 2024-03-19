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Preços de ovos de Páscoa têm diferença de até 80% na Grande Vitória

Pesquisa realizada pelo Procon-ES aponta variação nos valores de ovos de chocolate, em 12 estabelecimentos

Publicado em 19 de Março de 2024 às 15:29

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

19 mar 2024 às 15:29
Ovos de páscoa dispostos em supermercado de Vitória
Ovos de Páscoa em supermercado de Vitória Crédito: Vitor Jubini - 4/4/2022
Quem ainda pretende comprar ovos de Páscoa deve se preparar para pesquisar bastante, a fim de encontrar os melhores preços. Uma pesquisa realizada pelo Procon Estadual apontou uma diferença de até 80% no valor do produto, entre 12 estabelecimentos da Grande Vitória.
Realizada entre os dias 6 e 11 de março, a pesquisa envolveu 198 produtos de marcas como Garoto, Nestlé, Lacta, Arcor, Delicce, Ferrero, Top Milk, Una Vitta, Montev, Top Mix, Kidoçura, Roma, Lindt, Cacau Show, Kopenhagen e Le Chocolatier. A maior diferença foi encontrada no ovo Tesouro Perdido de 150g, da marca Roma, que estava sendo vendido por R$ 14,99 em um supermercado e por R$ 26,99 em outro estabelecimento – variação de 80,05%.
Outros casos destacados pela pesquisa incluem o ovo Tortuguita Distorcedor de Voz com 100g, da Arcor, que apresentou uma variação de 65,27% entre o preço mínimo e máximo, e o ovo Laka de 175g, da Lacta, com uma diferença de 56,88% nos preços praticados entre lojas diferentes (de R$ 47,80 a R$ 74,99).

Arquivos & Anexos

Confira a pesquisa de preços de ovos de Páscoa realizada pelo Procon

Levantamento de preços foi realizado entre os dias 6 e 11 de março, em 12 estabelecimentos da Grande Vitória
Tamanho do arquivo: 128kb
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Segundo a diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, é importante ressaltar que os preços coletados durante a pesquisa podem variar devido a promoções e descontos especiais oferecidos pelos estabelecimentos. Ela também enfatizou a importância da pesquisa prévia antes da compra, como forma de garantir a economia.
Preços de ovos de Páscoa têm diferença de até 80% na Grande Vitória
Além disso, o Procon-ES oferece algumas dicas valiosas para os consumidores durante as compras de ovos de Páscoa.
  • Verificar a data de validade e os ingredientes dos produtos;
  • Ponderar o peso do ovo;
  • Ficar atento às versões diet ou light;
  • Conferir a indicação de faixa etária e o selo de aprovação do Inmetro em ovos infantis;
  • Sempre exigir a nota fiscal do produto, essencial para trocas, garantia e eventuais reclamações.

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