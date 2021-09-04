Preço do botijão de gás chega a R$ 110 e deve subir mais na Grande Vitória

Revendedoras devem reajustar o preço do botijão Crédito: Procon Vitória/PMV

O preço da botija de gás terá reajuste nos próximos dias após a distribuidoras anunciarem um aumento de 7% , na última quarta-feira. O aumento dos gastos com o combustível usado em muitas casas para preparação de comida tem sido um dos impulsionadores da inflação.

Em levantamento realizado neste sábado (4) pelo jornal A Gazeta, nem todas as distribuidoras da Grande Vitória realizaram o reajuste ainda, entretanto, a tendência é de que a maioria adote o novo valor nos próximos dias, deixando o custo do produto mais pesado no bolso do consumidor capixaba. O valor chega a R$ 110.

No município da Serra, foi constatada uma disparidade do valor entre duas revendedoras do produto. Em uma distribuidora, ainda sem o reajuste, a botija apresenta o valor de R$ 88 para R$ 100, diferença de 25%.

Em Vitória, nas distribuidoras pesquisadas, o preço da botija de 13 kg varia de R$ 89 a R$ 110, uma diferença de 23%. Em Cariacica, a botija tem saído para o consumidor com o valor médio R$ 90 se a pessoa entregar o botijão vazio. Em Vila Velha, os preços variam de R$ 95 a R$ 100, uma diferença de 5,26%.

De acordo com o presidente da Associação Brasileira dos Revendedores de GLP (Asmirg), Alexandre Borjali, o reajuste das distribuidoras teve como justificativa o dissídio da categoria e inflação. O aumento médio por botijão foi de R$ 5,80, sendo que mais R$ 0,30 foi adicionado em alguns estados pelo reajuste do ICMS no mês passado.

"E há um murmúrio de que a Petrobrás vai aumentar também no início do mês", disse Borjailli ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), que discorda do aumento das distribuidoras, considerando que o valor do produto já está muito alto.