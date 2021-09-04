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Preço do botijão de gás chega a R$ 110 e deve subir mais na Grande Vitória

Associação de distribuidoras comunicou reajuste de 7% no valor de venda do combustível. Em levantamento de A Gazeta, empresas não haviam aumentado valor ainda, mas correção será nos próximos dias
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

04 set 2021 às 16:21

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 16:21

Botijão de gás
Revendedoras devem reajustar o preço do botijão  Crédito: Procon Vitória/PMV
O preço da botija de gás terá reajuste nos próximos dias após a distribuidoras anunciarem um aumento de 7%, na última quarta-feira. O aumento dos gastos com o combustível usado em muitas casas para preparação de comida tem sido um dos impulsionadores da inflação.
Em levantamento realizado neste sábado (4) pelo jornal A Gazeta, nem todas as distribuidoras da Grande Vitória realizaram o reajuste ainda, entretanto, a tendência é de que a maioria adote o novo valor nos próximos dias, deixando o custo do produto mais pesado no bolso do consumidor capixaba. O valor chega a R$ 110.

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No município da Serra, foi constatada uma disparidade do valor entre duas revendedoras do produto. Em uma distribuidora, ainda sem o reajuste, a botija apresenta o valor de R$ 88 para R$ 100, diferença de 25%. 
Em Vitória, nas distribuidoras pesquisadas, o preço da botija de 13 kg varia de R$ 89 a R$ 110, uma diferença de 23%. Em Cariacica, a botija tem saído para o consumidor com o valor médio R$ 90 se a pessoa entregar o botijão vazio. Em Vila Velha, os preços variam de R$ 95 a R$ 100, uma diferença de 5,26%.
De acordo com o presidente da Associação Brasileira dos Revendedores de GLP (Asmirg), Alexandre Borjali, o reajuste das distribuidoras teve como justificativa o dissídio da categoria e inflação. O aumento médio por botijão foi de R$ 5,80, sendo que mais R$ 0,30 foi adicionado em alguns estados pelo reajuste do ICMS no mês passado.
"E há um murmúrio de que a Petrobrás vai aumentar também no início do mês", disse Borjailli ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), que discorda do aumento das distribuidoras, considerando que o valor do produto já está muito alto.
*Com informações do Jornal Estadão

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