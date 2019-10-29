Polícia Federal do ES leiloa viaturas e computadores

Carros, computadores, notebooks e materiais de escritório estarão disponíveis em leilão da Polícia Federal do Espírito Santo que acontece na próxima quarta-feira (6) às 10 horas, no Centro de Convenções do Sesc, em Guarapari.
Os materiais são propriedade do próprio órgão e poderão ser visitados nos dias 04 e 05 de novembro, das 9h às 17h, no pátio da Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo, em São Torquato, Vila Velha.
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Relação de materiais leiloados pela Polícia Federal do ES
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O objetivo, segundo o órgão, é arrecadar dinheiro para o reaparelhamento da PF e para aquisição de novos equipamentos e viaturas.
Serão oferecidos 33 lotes, sendo 22 lotes de veículos e 11 lotes de outros materiais. Dentre os carros que serão leiloados, há modelos como Astra (com lance mínimo de R$ 3 mil), Focus (R$ 8,5 mil) e Nissan Frontier (R$ 9,8 mil) e Focus (R$ 8,5 mil), entre outros. Dentre equipamentos, há computadores, monitores, notebooks e ultrabooks.
O Edital completo do leilão e as fotos dos lotes se encontram à disposição no site www.pf.gov.br/servicos-pf/leiloes. Outras informações poderão ser obtidas no telefone (27) 3041-8042.