Polícia Federal do ES leiloa viaturas e computadores

O objetivo, segundo o órgão, é arrecadar dinheiro para o reaparelhamento da PF e para aquisição de novos equipamentos e viaturas.

Serão oferecidos 33 lotes, sendo 22 lotes de veículos e 11 lotes de outros materiais. Dentre os carros que serão leiloados, há modelos como Astra (com lance mínimo de R$ 3 mil), Focus (R$ 8,5 mil) e Nissan Frontier (R$ 9,8 mil) e Focus (R$ 8,5 mil), entre outros. Dentre equipamentos, há computadores, monitores, notebooks e ultrabooks.