Plataforma segue parada após explosão e campo no ES será vendido

O navio-plataforma Cidade de São Mateus no dia seguinte ao acidente, em 12 de fevereiro de 2015 Crédito: Bernardo Coutinho/Arquivo

O maior acidente da história da indústria petroleira no Espírito Santo completou cinco anos neste mês e ainda é cercado de perguntas sem respostas. Em 11 de fevereiro de 2015, uma explosão na casa de bombas do navio-plataforma Cidade de São Mateus, no litoral de Aracruz , deixou nove mortos e 26 feridos.

A embarcação era operada pela norueguesa BW Offshore mediante contrato com a Petrobras para produção no campo de Camarupim. Desde então, os seis poços de produção de gás e dois de petróleo do campo estão sem produzir.

Até hoje, porém, a FPSO Cidade de São Mateus está ancorada no estaleiro em lay-up, ou seja, fora de serviço. A unidade tem capacidade de produzir 10 milhões de metros cúbicos de gás por dia e 35 mil barris de óleo por dia, podendo armazenar até 700 mil barris de óleo.

A dúvida quanto ao futuro do navio-plataforma é grande. Isso porque ele era afretado pela Petrobras. O contrato chegou a ser prorrogado em 2018 quando a estatal e a BW chegaram a discutir um plano para retomada da operação da FPSO em Camarupim, mas isso não foi a frente.

Em janeiro desse ano veio a confirmação: a Petrobras vai vender sua participação no Polo de Camarupim , que inclui os campos de Camarupim e Camarupim Norte, localizados na Bacia do Espírito Santo.

9 mortos e 26 feridos FORAM AS VÍTIMAS DA EXPLOSÃO NA FPSO CIDADE DE SÃO MATEUS

A investidores, a Petrobras informou que após o acidente em 2015 e desmobilização da FPSO Cidade de São Mateus, foi estabelecido o Projeto de Continuidade da Produção de Camarupim.

Explosão no navio-plataforma Cidade de São Mateus: veja fotos da tragédia

O plano de desenvolvimento consiste na conexão de dois poços que produzem gás diretamente com a Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas, em Linhares, através de gasoduto de escoamento existente no campo vizinho de Golfinho, também colocado à venda. Nesse último campo, opera a FPSO Cidade de Vitória, que também é afretado e operado pela Saipem.

A Petrobras não informou os motivos pelos quais optou por colocar o campo de Camarupim à venda nem se ainda possui contrato de afretamento da FPSO Cidade de São Mateus. A BW Offshore não foi localizada para comentar.

EMPRESAS PAGARAM R$ 10 MILHÕES EM MULTAS TRABALHISTAS

Your browser does not support the audio element. Plataforma segue parada após explosão e campo no ES será vendido

Na esfera trabalhista, o Ministério Público do Trabalho (MPT) chegou a ajuizar ação civil pública pedindo condenação das empresas por danos morais coletivos. Em setembro de 2018, um acordo foi firmado com a Petrobras prevendo o pagamento de R$ 8 milhões em danos morais coletivos. Em janeiro de 2019, foi assinado acordo com BW para pagamento de R$ 2 milhões. As empresas se comprometeram a tomar medidas de segurança para trabalhadores embarcados.