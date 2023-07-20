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PicPay vai cobrar taxa e encerrar contas de clientes inativos por 720 dias

A taxa será cobrada dos usuários que ficarem por um período de 360 dias sem movimentação financeiras no aplicativo

Publicado em 20 de Julho de 2023 às 19:42

Julia Paranhos

Julia Paranhos

Publicado em 

20 jul 2023 às 19:42
App PicPay foi alvo de reclamações de usuários
Aplicativo também vai encerrar contas que ficarem inativas por muito tempo Crédito: Divulgação/PicPay
Os usuários do PicPay que mantêm as contas “paradas” no aplicativo, ou seja, deixam quantias sem movimentações, a partir de 29 de julho terão que ficar atentos às taxas por inatividade que passarão a ser cobradas pela empresa digital.
O aplicativo financeiro vai cobrar R$ 10 mensalmente, durante 12 meses, dos usuários que ficarem pelo período de 360 dias sem movimentação financeira. Segundo a empresa, a taxa será cobrada do saldo em conta.
Já aqueles que não utilizarem o aplicativo por 720 dias (o equivalente a dois anos), a partir do dia 29 de julho, terão as atividades suspensas no "banco digital". Se o usuário desejar retornar para o registro antigo, após a inatividade, ficará disponível a opção de reabrir a mesma conta, seguindo o processo normal de abertura.
De acordo com o PicPay, a cobrança de tarifa por inatividade é uma prática de mercado, aplicada nas situações em que o cliente tenha deixado de fazer movimentações em sua conta por um período de 360 dias. “A medida está contemplada nos termos de uso do PicPay e trata-se de um mecanismo utilizado pelas instituições para reduzir custos com contas sem movimentação”, explica a empresa, por nota.
PicPay vai cobrar taxa e encerrar contas de clientes inativos

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