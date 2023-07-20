PicPay vai cobrar taxa e encerrar contas de clientes inativos por 720 dias

O aplicativo financeiro vai cobrar R$ 10 mensalmente, durante 12 meses, dos usuários que ficarem pelo período de 360 dias sem movimentação financeira. Segundo a empresa, a taxa será cobrada do saldo em conta.

De acordo com o PicPay, a cobrança de tarifa por inatividade é uma prática de mercado, aplicada nas situações em que o cliente tenha deixado de fazer movimentações em sua conta por um período de 360 dias. “A medida está contemplada nos termos de uso do PicPay e trata-se de um mecanismo utilizado pelas instituições para reduzir custos com contas sem movimentação”, explica a empresa, por nota.